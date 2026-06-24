Guerra abierta entre Atlético de Madrid y Barcelona

La guerra entre Atlético de Madrid y Barcelona es total, con Julián Álvarez como figura que a día de hoy enfrenta directamente a ambas instituciones. Las relaciones ya eran inexistentes desde hace muchos meses, pero la bomba informativa que soltó el delantero argentino desde el Mundial hizo saltar todo por los aires. Ahora, el club rojiblanco denunciará al culé y la paz parece estar muy lejos de producirse.

Pocas guerras institucionales se han producido en el fútbol español como la que a día de hoy están protagonizando Barcelona y Atlético de Madrid. Aunque la realidad es que la entidad catalana está metida en todos los fregados. Tiene una guerra abierta con el Real Madrid por el ‘caso Negreira’ y ahora la tiene con el Atleti por el ‘caso Julián Álvarez’. Ninguna de las dos tiene un fácil desenlace.

El Atlético de Madrid ha presentado una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con Julián Álvarez «con contrato en vigor durante el periodo protegido». «Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido», explicó en las últimas horas Gil Marín.

La guerra ya era una realidad entre Atlético y Barcelona desde hace meses. La entidad culé lleva mucho tiempo intentando negociar con el delantero argentino y los partidos que ambos clubes han disputado esta temporada avivaron esa llama. Dos en Liga, dos en Copa del Rey y otros dos en Champions League con varias polémicas arbitrales que provocaron que el Barça elevara una queja a la UEFA.

La guerra durante toda la temporada ha sido total entre Barcelona y Atlético. Deportiva, mediática e institucional. Pero ahora todo ha saltado por los aires tras las declaraciones en las que Julián, durante el Mundial, hacía referencia a su salida del club colchonero: «Trato de ser una persona honesta. He hablado con toda la gente que tenía que hablar, con toda la gente del club, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño».

La bomba de Julián desata una guerra entre Atleti y Barça

Esta bomba informativa de Julián provocó que el enfado del Atlético de Madrid fuese monumental. Y eso ha llevado a que denuncie al Barcelona ante la FIFA por negociar durante meses con un jugador con contrato en vigor.

Ahora los siguientes pasos de ambos clubes no son sencillos. El Barcelona tiene un problema muy severo si la denuncia ante la FIFA prospera, ya que podría quedarse sin inscribir jugadores o incluso sin poder fichar. También hay que esperar la respuesta de la entidad catalana en forma de mensaje institucional.

Aunque tampoco es fácil la postura del Atlético con Julián. Ha dejado ya claro que no lo venderá al Barcelona por menos de 500 millones de euros (también señaló que no lo vendería al Real Madrid). Pero el problema radica en que el jugador argentino quiere salir y quiere seguir en España. El problema es gordo. Mientras, la guerra entre ambos clubes es muy seria y no tiene pinta de que pueda acabar bien.