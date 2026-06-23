El Atlético de Madrid denuncia al Barcelona ante la FIFA por el ‘caso Julián Álvarez’

El Atlético de Madrid presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con el delantero argentino Julián Álvarez «con contrato en vigor durante el periodo protegido», según explicó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad rojiblanca.

«Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido», expresó el directivo colchonero.

El club rojiblanco toma esta determinación después de las declaraciones efectuadas por el delantero al término del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Austria. En ellas, el atacante señaló que «lo mejor para todos es una transferencia» y quiere «cumplir» su «sueño».

Como ya informó este periódico en la mañana de este martes, horas después de las explosivas declaraciones de Julián, el Atleti estaba meditando poner esta denuncia ante el Barcelona. El cuadro rojiblanco estaba muy enfadado y ese enfado se ha transformado en la denuncia final.

El Atlético, que ha manifestado reiteradamente su intención de no vender a Julián Álvarez, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, ya denunció el pasado 29 de mayo, en un comunicado en sus redes sociales, una «campaña de acoso y derribo» en «los últimos meses» sobre el atacante argentino por parte del Barcelona. Unas declaraciones de Gil Marín publicadas por la Agencia EFE.

«Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos… Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES», publicó entonces la entidad madrileña a través de su cuenta oficial en redes sociales.