Gil Marín con todo contra el Barcelona: «Nos faltan al respeto, creen que somos débiles o estúpidos»

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha dejado claro que el conjunto rojiblanco «no quiere transferir» a Julián Álvarez, al que criticó por sus palabras en las que pedía ser vendido, y también ataca al Barcelona al decir que les ha «faltado el respeto» y que no se dejarán ningunear.

«El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos», ha dicho Gil Marín, que ha añadido que «lo que en realidad están mostrando al mundo (el Barcelona) es una forma de actuar que les define». El Atlético, además, ha confirmado que denunciará al Barcelona ante la FIFA por negociar con Julián Álvarez, que tiene contrato en vigor.

«Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club», continuó Gil Marín.

También el consejero delegado del Atlético de Madrid cargó contra Julián Álvarez, al que le dejó claro que no tienen intención de venderle por mucho «sueño» que tenga, como dijo el jugador: «Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián».

«Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros», añadió Gil Marín en declaraciones a la Agencia EFE.