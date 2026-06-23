¿En qué equipo crees que jugará Julián Álvarez la próxima temporada?

Se acercaba la medianoche en Madrid cuando la bomba explotó al otro lado del Atlántico. Por las tripas del AT&T Stadium -Arlington Stadium para la FIFA- desfiló Julián Álvarez, tras ser suplente en la victoria de Argentina, con el discurso marcado. Era consciente del qué, el cómo y la magnitud de sus palabras.

Tenía aprendido el discurso y lo vomitó en cuanto tuvo oportunidad. «Hablé con la gente del club (del Atlético) y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño», dijo. La postura del Atlético es clara. Cláusula de rescisión, que alcanza los 500 millones de euros, o nada.

Sin embargo, la operación podría cerrarse en una cantidad cercana a los 150 millones de euros. El Atlético no quiere hacer negocios con el Barcelona, aunque es el deseo del jugador. Ante dicha situación, emergen Arsenal y PSG como principales candidatos. Opciones que seducen más al Atlético que no reforzaría a un equipo directo. ¿Dónde jugará Julián Álvarez? Juega en la encuesta interactiva de OKDIARIO.