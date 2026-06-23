El Atlético medita denunciar al Barcelona por Julián Álvarez

Se acercaba la medianoche en Madrid cuando la bomba explotó al otro lado del Atlántico. Por las tripas del AT&T Stadium -Arlington Stadium para la FIFA- desfiló Julián Álvarez, tras ser suplente en la victoria de Argentina, con el discurso marcado. Era consciente del qué, el cómo y la magnitud de sus palabras. Tenía aprendido el discurso y lo vomitó en cuanto tuvo oportunidad. «Hablé con la gente del club (del Atlético) y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño», dijo.

Julián Álvarez lanzó su bomba incendiaria como si la cosa no fuera con él. «Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme», inició. Y es de sobra conocido que un pero invalida la primera parte del enunciado. «Trato de ser una persona honesta. He hablado con toda la gente que tenía que hablar, con toda la gente del club, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño».

Se entiende que su fantasía es vestir de azulgrana. Lo que está claro es que no quiere volver a vestir la camiseta del Atlético y que el Atlético está cansado del proceder del Barcelona. Lo sufrió en 2019, cuando el club azulgrana negoció con Griezmann en plena eliminatoria de Champions entre Atlético y Juventus. El enfado del Atlético es tal, que meditan denunciar al Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor y por el acoso al futbolista.

Las relaciones entre ambos clubes son inexistentes y la postura rojiblanca es clara para el Barcelona. Cláusula, de 500 millones de euros para quien lo desconociera, o no hay conversación. En el Metropolitano no quieren traspasar a Julián Álvarez al Barcelona. El malestar del Atlético con los azulgranas se manifestó en redes sociales, cuando los rojiblancos respondieron a las filtraciones imágenes de Pedri, Lamine Yamal y Raphinha con la camiseta rojiblanca y a cambio de entradas para el concierto de Bad Bunny.

Más contundente fue el mensaje en Instragram, donde también salió Raphinha con la misma intencionalidad que las publicaciones de Lamine Yamal y Pedri. «Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça», escribieron. La ofensiva rojiblanca responde a las filtraciones interesadas en clave azulgrana que hablaban de que ya habían trasladado una oferta de 100 millones de euros al Atlético.

Se espera un verano largo. Pues la situación dibuja a un futbolista que quiere cambiar de equipo y a dos clubes, el que lo quiere fichar y el poseedor de sus prestaciones, enfrentados. Con el Atlético cerrado en banda y el Barcelona en acoso y derribo por el jugador. También emergen otros participantes en la carrera por Julián Álvarez, Arsenal y PSG. Y todavía ni siquiera hemos llegado al 30 de junio, cuando se abre el mercado. Summer Time.