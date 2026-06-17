El Real Madrid lleva el ‘caso Negreira’ a la UEFA y exige medidas disciplinarias contra el Barcelona

El Real Madrid ha decidido dar un paso más en el denominado caso Negreira. El club blanco anunció este miércoles que ha presentado un escrito ante los órganos disciplinarios de la UEFA en el que solicita la reactivación inmediata del expediente abierto en su día contra el Barcelona por los pagos realizados durante años a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

A través de un contundente comunicado oficial, la entidad presidida por Florentino Pérez informa de que ha trasladado a la UEFA la existencia de nuevas evidencias que, a su juicio, refuerzan «de forma concluyente» los indicios ya conocidos desde el inicio de la investigación. El Real Madrid considera acreditada la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y sin una justificación verificable por parte del Barcelona a Negreira a través de diferentes sociedades.

El club blanco entiende que estos hechos trascienden el ámbito judicial y afectan directamente a la integridad de las competiciones deportivas. Por ello, sostiene que la situación representa un «riesgo sistémico de máxima gravedad» para el fútbol, al considerar que existió una estructura de influencia indebida sobre el colectivo arbitral.

Desde la entidad madridista subrayan que una situación de estas características resulta incompatible con principios básicos como la igualdad competitiva, la neutralidad arbitral, la imparcialidad o la imprevisibilidad del resultado deportivo. Por ese motivo, consideran que la UEFA debe actuar de manera independiente al recorrido que pueda tener el procedimiento penal que actualmente se sigue en España.

Reabrir el caso y «respuestas contundentes»

En su escrito, el Real Madrid insta al máximo organismo del fútbol europeo a reanudar de forma inmediata el expediente disciplinario que abrió en su momento y reclama una respuesta contundente. El club considera «inaceptable» que el asunto continúe prolongándose en el tiempo y advierte de que la falta de una resolución deportiva está dañando seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes.

Además, la entidad recuerda que se encuentra personada en el procedimiento judicial como acusación particular y que seguirá ejerciendo todas las acciones legales que correspondan en cada fase del proceso.

El movimiento del Real Madrid vuelve a elevar la presión sobre la UEFA en uno de los casos más delicados que ha sacudido al fútbol español en las últimas décadas. Mientras la investigación judicial continúa su curso, el club blanco reclama ahora que también haya consecuencias en el ámbito deportivo para garantizar la transparencia y la integridad de las competiciones.