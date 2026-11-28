El Govern aparta cautelarmente al director del colegio de Son Canals en Palma tras abrirle un segundo expediente por un presunto desfalco. Las actuaciones comenzaron el pasado verano cuando Inspección Educativa abrió un expediente contradictorio.

Se trata de la única vía administrativa para revocar el nombramiento de un director de un centro educativo público, en ningún caso se ha producido su cese.

Cabe recordar que el pasado enero la Conselleria de Educación y Universidades suspendió de forma cautelar y por un tiempo máximo de seis meses al director al hallar indicios de un presunto delito y abrir un expediente disciplinario.

Tanto este último expediente como el expediente contradictorio se encuentran actualmente en fase de instrucción y, por tanto, todavía no se ha adoptado ninguna resolución definitiva.

La investigación señala como presuntos autores principales a directivos de la escuela de adultos y al tesorero de la asociación. No obstante, las pesquisas policiales también apuntan a funcionarios públicos del área de Educación ajenos al centro escolar. Según los agentes, estos trabajadores tenían conocimiento de las irregularidades que se estaban cometiendo y, pese a ello, no actuaron para detenerlas.

Con todas las pruebas recabadas tras el análisis financiero y documental, la Policía Nacional dio por concluida la fase de investigación con las cinco detenciones y la imputación de hasta seis investigados por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento agravado por funcionario.

Era esta semana cuando la Policía Nacional detenía a cinco altos cargos de esta escuela de adultos por estafar hasta 30.000 euros al año a los alumnos a través de matrículas falsas.

Los arrestados, dos exdirectores, una inspectora, la antigua secretaria del centro y un miembro de la asociación de alumnos, consiguieron desviar unos 400.000 euros a una entidad privada para utilizarlos para otros fines. Además de los detenidos, hay hasta seis investigados por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento agravado por funcionario.