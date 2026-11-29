El Mundial de Fórmula 1 está llegando a su fin y sólo quedan dos carreras para que se acabe una temporada apasionante que ya tiene campeón, Kimi Antonelli. Sin embargo, todavía hay cosas en juego en este Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, como la segunda posición, además de ver la situación de los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Sigue en vivo y en directo online el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

En esta carrera, que es la penúltima del Mundial de F1 2026, George Russell saldrá desde la pole. El piloto con más experiencia de Mercedes superó a su compañero y campeón del mundo Kimi Antonelli y saldrá primero este domingo en la carrera del Gran Premio de Qatar. Los españoles, como la gran parte de toda la temporada, saldrán desde muy atrás: Carlos Sainz partirá decimoséptimo y Fernando Alonso decimonoveno en el circuito de Losail.

En OKDIARIO te contamos todos los detalles, vuelta a vuelta, del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, penúltima carrera del Mundial. Sigue en vivo y en directo online esta gran carrera.