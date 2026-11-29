Resultado Carrera F1 GP de Qatar en directo online: resumen en tiempo real, vueltas, última hora y cómo va la carrera en la Fórmula 1 hoy en vivo
Sigue en vivo y en directo online el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en el circuito de Losail
El Mundial de Fórmula 1 está llegando a su fin y sólo quedan dos carreras para que se acabe una temporada apasionante que ya tiene campeón, Kimi Antonelli. Sin embargo, todavía hay cosas en juego en este Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, como la segunda posición, además de ver la situación de los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Sigue en vivo y en directo online el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
En esta carrera, que es la penúltima del Mundial de F1 2026, George Russell saldrá desde la pole. El piloto con más experiencia de Mercedes superó a su compañero y campeón del mundo Kimi Antonelli y saldrá primero este domingo en la carrera del Gran Premio de Qatar. Los españoles, como la gran parte de toda la temporada, saldrán desde muy atrás: Carlos Sainz partirá decimoséptimo y Fernando Alonso decimonoveno en el circuito de Losail.
En OKDIARIO te contamos todos los detalles, vuelta a vuelta, del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, penúltima carrera del Mundial. Sigue en vivo y en directo online esta gran carrera.
26/57
La carrera se tranquiliza
Salvo algún adelantamiento muy aislado, como el que ha hecho hace poco Hamilton a Colapinto, la prueba no tiene ninguna novedad. En resumen: la carrera está muy aburrida.
24/57
Stroll hace de las suyas
No ha abandonado todavía, pero Stroll ya se va largo en una curva. Siempre tiene algunas de estas en todas las carreras. Por ahora no va último, lo que ya es noticia.
19/57
Entra Fernando Alonso a boxes
Hace Fernando Alonso su primera parada y se coloca en decimoctava posición. Iba noveno antes de entrar por boxes. Fue bonito mientras duró.
17/57
Situamos carrera tras las paradas de boxes
Ya han entrado todos en boxes, salvo alguna excepción como Alonso, que va noveno, y Russell sigue primero, con Antonelli segundo. Piastri es tercero, Verstappen cuarto y Norris quinto.
13/57
Leclerc es líder de forma provisional
Como sólo entraron a boxes los Mercedes y los Red Bull, Leclerc se ha puesto líder, aunque tiene a Russell a menos de un segundo.
11/57
Virtual Safety Car
Ojo que hay un Virtual Safety Car que hace que los pilotos hagan su primera parada. Entran los dos Mercedes a la vez, con mala situación para Antonelli, que tuvo que esperar y casi pierde la posición con Piastri.
10/57
Alonso va 16º
Fernando Alonso adelanta a Lindbland y se acerca a Camara. Va ganando posiciones el español, aunque no vale ni para pelear por los puntos
7/57
¡Antonelli quiere adelantar a Russell!
Apretadísimos los dos Mercedes en la pelea por la victoria. Está Russell en primer lugar, pero Antonelli está a menos de un segundo, metiéndole el morro en varias ocasiones. No se tocan por muy poco.
VUELTA 4
Los españoles: posiciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz
Carlos Sainz marcha en 15º posición, subiendo dos posiciones tras la salida. Dos puestos también ha ganado Alonso, que marcha ahora 17º.
VUELTA 2
Los cinco primeros puestos de la carrera
Russell, Antonelli, Piastri, Hadjar y Verstappen. Este es el top 5 de la carrera en este momento.
VUELTA 1
¡Comienza la carrera en Qatar!
Russell aguanta en la primera plaza, Lindbland se lleva una de las protecciones laterales y hay pocos cambios por delante.
¡Vuelta de formación!
Rugen los motores en Losail. ¡Esto está a punto de empezar!
La pole es de Russell
George Russell sale en primer lugar en esta penúltima carrera. Antonelli es segundo.
Una carrera nocturna
Se hace la presentación del Gran Premio de Qatar, la penúltima prueba del Mundial. Cabe recordar que esta carrera se hace de noche.
Fernando Alonso y Carlos Sainz
Para los españoles, no se esperan grandes cosas en esta carrera. Fernando Alonso parte desde la decimonovena posición, mientras que Carlos Sainz algo mejor, en 17º puesto.
A qué hora es el Gran Premio de Qatar de F1
El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que se celebra en el circuito de Losail, comenzará en pocos minutos, a las 17:00 hora peninsular española (una menos en las Islas Canarias).
Antonelli ya es campeón
Hay que recordar que Kimi Antonelli ya es campeón del Mundial de Fórmula 1. Fue el más joven en lograrlo y lo que hay ahora en juego es la segunda plaza, que ahora es poder de Max Verstappen.
Parrilla de salida en Qatar
- George Russell
- Kimi Antonelli
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Isack Hadjar
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Arvid Lindblad
- Lewis Hamilton
- Liam Lawson
- Oliver Bearman
- Pierre Gasly
- Gabriel Bortoleto
- Franco Colapinto
- Rafael Camara
- Nico Hulkenberg
- Carlos Sainz
- Alex Albon
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Checo Pérez
- Valtteri Bottas
Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en directo
Bienvenidos a la narración en directo del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en el circuito de Losail. Penúltima carrera del Mundial que comenzamos ya. La carrera empieza a las 17:00 horas. ¡Nosotros empezamos!
29/57
Ahora sí: Stroll ya va último
Nos equivocamos hace unas vueltas. Stroll sí hace de las suyas en cuanto a la carrera: ya va último. Es una tradición para el compañero de Fernando Alonso: o abandona o queda último.