El Barcelona hizo los deberes en Riazor y superó al Deportivo en un partido correspondiente a la jornada 14. Los culés incrementan su ventaja sobre un Real Madrid que pinchó el sábado frente al Alavés en el Bernabéu. Los azulgrana se medirán en la próxima jornada al Atlético de Madrid en un partido muy decisivo para la clasificación de la Liga.

Los pupilos de Hansi Flick estaban más que mentalizados para medirse a los gallegos como demostró el gol a los dos minutos de juego de Lamine Yamal. Los blanquiazules no se resignaron y consiguieron empatar haciendo buena la ley del ex con un tanto de Pierre-Emerick Aubumayang. La clasificación de la Liga temblaba en ese momento.

El equipo azulgrana no se arrugó y volvió a coger la iniciativa en el marcador en el minuto 20. En esta ocasión, una conexión entre Anthony Gordon y un sobresaliente Dani Olmo terminó con el centrocampista como el goleador ante un Deportivo que poco a poco fue cayendo en sus presencias en el área de Joan García.

En la segunda mitad, las cosas continuaron con dominio absoluto del Barça. En el minuto 50, una jugada de Lamine Yamal y Raphinha puso la puntilla al encuentro. El extremo centró un caramelo para que el delantero brasileño anotase su gol número 16 en Liga para dejar a los azulgrana al frente de la clasificación. Raphinha ampliaría la cuenta hasta el 5-1 en las postrimerías del encuentro terminando el duelo con un hat-trick.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 39 puntos Atlético de Madrid – 34 Real Madrid – 33 Betis – 27 Real Sociedad – 22 Racing de Santander – 20 Athletic Club – 19 Alavés – 19 Sevilla – 19 Osasuna – 16 Villarreal – 15 Espanyol – 15 Deportivo – 15 Rayo Vallecano – 15 Celta de Vigo – 13 Valencia – 13 Levante – 12 Getafe – 12 Elche – 11 Málaga – 5

Resultados de la 14ª jornada de la Liga

Levante 1-2 Racing de Santander

Betis 0-1 Rayo Vallecano

Málaga 3-4 Athletic Club

Elche 2-3 Atlético de Madrid

Real Madrid 1-2 Alavés

Valencia 1-1 Osasuna

Deportivo de A Coruña 1-2 Barcelona

Quedan por disputarse:

Celta de Vigo – Villarreal

Real Sociedad – Sevilla

Espanyol – Getafe