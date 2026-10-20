Pandilleros de una banda latina violan a dos menores de 14 y 17 años en un aparcamiento de Vitoria

La Ertzaintza investiga a dos pandilleros de la banda latina de La 015 por la violación de dos chicas de 14 y 17 años en un aparcamiento de Vitoria durante la madrugada de este lunes. Los agentes han detenido a uno de los presuntos agresores sexuales y buscan a un segundo implicado.

La investigación arrancó tras sendas denuncias de agresión sexual por parte de las dos menores ante la Policía. En menos de 24 horas, la Ertzaintza ha conseguido detener a uno de los presuntos autores de la violación y ya tiene identificado al segundo implicado, al que se busca en la provincia.

Son los últimos coletazos de una nueva banda latina creada en Vitoria y recién desmantelada por la Guardia Civil en las últimas semanas. La doble agresión sexual que adelanta El Correo se produjo de madrugada.

Banda desmantelada la semana pasada

Solo hace unos días que la Guardia Civil detuvo en Vitoria a cinco miembros de la misma banda latina acusados de delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, contra la salud pública, conspiración para la comisión de un robo con violencia e intimidación y tenencia ilícita de armas.

Los guardias realizaron dos registros en los domicilios de los supuestos miembros más destacados del grupo y otro en un trastero, donde los agentes requisaron diverso material para su posterior análisis.

Esta nueva banda latina llamada La 015 había surgido en la capital vasca por imitación de otras bandas similares como los Blood y los Trinitarios, asentados en diversas partes del territorio nacional y que la Guardia Civil ya había desarticulado previamente en la provincia.

Más bandas latinas en el País Vasco

Entre los años 2021 y 2025, la Guardia Civil desarticuló en la provincia dos grupos similares, también presentes en otras partes del territorio nacional. La intervención de 2021 fue la primera ocasión en que se detectó el asentamiento de un grupo violento juvenil en la capital alavesa. La presencia de estos tenía la peculiaridad de que ambos forman parte de una matriz asentada de forma estable en España, conformada por multitud de bloques con una estructura definida, normas de comportamiento específicas, disciplina interna, una dura doctrina y una jerarquía con rangos claramente marcados.

Según las investigaciones, la aparición de estos grupos responde a la tendencia de expansión de estas organizaciones por todo el territorio nacional, con el fin de ampliar su control territorial y, con él, su poder y capacidad delictiva. Entre los jóvenes, el atractivo de formar parte de estas organizaciones se explica, en buena medida, por la búsqueda de una identidad de grupo o pertenencia.

Estos grupos ya desarticulados se identifican mediante colores propios en pañuelos, gorras, cordones o collares de cuentas, símbolos y números, señas con las manos, tatuajes, grafitis para marcar territorio, una jerga y apodos internos y una fuerte presencia en redes sociales, donde exhiben armas, agresiones o música dirigida a rivales.

Estas bandas latinas exteriorizan su pertenencia al grupo mediante los grafitis o pintadas callejeras, con las que señalan el territorio que controlan. Así, han marcado las zonas que consideran suyas con el nombre del grupo y se han observado pintadas contra sus rivales. Además, se identifican con tatuajes y colgantes en los que aparecía su código.

En redes sociales La 015 se presenta con hashtags y sus miembros presumen de pertenencia haciendo con la mano diferentes gestos identificativos.