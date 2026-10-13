Un pandillero de 14 años de la banda latina de los Dominican Don’t Play (DDP) ya está en libertad, al ser legalmente inimputable por su edad, tras ser detenido por el apuñalamiento brutal de otro menor de la banda rival de los Trinitarios en la puerta de un instituto de Carabanchel (Madrid).

Junto al menor agresor, la Policía también arrestó a otros dos pandilleros, estos mayores de edad, que han sido enviados a prisión acusados de tentativa de homicidio del otro miembro de la pandilla rival que recibió varias puñaladas en la espalda y en el pecho.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de septiembre, cuando la víctima y un amigo, ambos menores de edad, se dirigían a las inmediaciones de un instituto del barrio de Carabanchel para recoger a unas amigas.

Emboscada a cuchilladas en el instituto

Los pandilleros de la banda latina de los DDP esperaban a la víctima emboscados cerca de la puerta del centro escolar. Al ser descubiertos por las víctimas, ambos se refugiaron en el interior del centro educativo por temor a ser agredidos.

Fue la dirección del instituto la que alertó a la Policía Nacional, que desplazó varias patrullas y realizó batidas por la zona para localizar a los sospechosos. Sin embargo, los agentes no encontraron a ninguna persona que coincidiera con las descripciones facilitadas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Dos puñaladas en la espalda y el pecho

Sin embargo, los agresores no habían abandonado la zona. Cuando las víctimas salieron del instituto creyéndose seguras, fueron atacadas por tres jóvenes que gritaban consignas de los DDP.

Los atacantes golpearon a la chica y al menor de la banda rival y, cuando intentaron escapar, uno de ellos le asestó dos puñaladas al menor, una en la espalda y otra en el pecho. El menor herido fue atendido y trasladado a un hospital. En la actualidad, continúa recuperándose en su domicilio.

La Policía, que tampoco había abandonado la zona, detuvo en ese momento a uno de los agresores, identificado como miembro de la banda latina de los DDP. Otro fue arrestado esa misma noche por agentes de la comisaría del distrito de Carabanchel.

El menor en libertad

El tercer sospechoso tiene 14 años, por lo que, al ser inimputable penalmente, la Policía comunicó los hechos a la Fiscalía de Menores sin adoptar otras medidas policiales contra él.

Los otros dos detenidos están investigados por presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.