El asesino de un joven de Parla graba vídeos en la cárcel riéndose de la familia de la víctima: «Preso, pero no muerto»

El asesino de un joven en Parla graba vídeos en la cárcel riéndose de la familia de la víctima: «Preso, pero no muerto». En el vídeo se ve al presunto homicida en su celda con un compañero, haciendo comentarios jocosos sobre su situación. El supuesto asesino, vecino de la víctima, le rajó el cuello con una botella rota tras un encontronazo trivial en la puerta de una discoteca del municipio el día 13 de septiembre. Ahora, al dolor por el horrendo crimen de su hijo de 24 años, tienen que sumar la indignación de ver al asesino riéndose de ellos en las redes sociales.

A Ronni, un marmolista de 24 años, lo mató un vecino suyo conocido de la familia. El mismo día del crimen, el homicida se cruzó con María, la madre de la víctima, con un afectuoso: «Hola, mamá, ¿cómo estás?». Unas horas más tarde, mató a su hijo a sangre fría por una mala mirada a la salida de la discoteca.

El suceso tuvo lugar a las 06:35 de la madrugada a la salida de la discoteca Quinta Avenida, en el cruce de la calle Macarena con Santo Tomás de Aquino de Parla. Una llamada al 112 alertó de una reyerta con dos jóvenes heridos. Uno de ellos se encontraba en estado crítico y había entrado en parada cardiorrespiratoria.

La víctima, Ronni, sufría un corte profundo en el cuello con una botella rota. La herida le seccionó la carótida y le provocó una hemorragia masiva. Los atacantes también hirieron al amigo que le acompañaba, al que le clavaron un pedazo de vidrio en el pecho.

Lo mató por un empujón al salir de la discoteca

Las víctimas se cruzaron con su agresor, Luis, a la salida de la discoteca. Una mala mirada y un empujón bastaron para que el asesino rompiera una botella y se la clavara a Ronni en el cuello, produciéndole la muerte.

«Él sólo dijo que no le empujara; el otro se marchó y regresó con un amigo empuñando una botella. Fue todo terrible», relatan testigos que conocían a ambos chicos del barrio.

Estaba en prisión por otro apuñalamiento

El principal detenido, Luis, de 25 años, está investigado como presunto autor de un apuñalamiento tres meses antes, en junio. «Ese chico siempre ha ido armado, liándola y metido en asuntos turbios», explican fuentes del entorno de los jóvenes.

Fuentes cercanas al caso denuncian que el asesino dispusiera de un teléfono móvil en la cárcel para grabarse vídeos y publicarlos en redes sociales. «Basta de privilegios para él, que le deporten a una cárcel de la República Dominicana, para que pase hambre y pague bien por lo que ha hecho», denuncia la familia del joven asesinado.

Se da la circunstancia de que, según los vecinos de Parla, el presunto asesino estaba en prisión provisional acusado de un apuñalamiento ocurrido el mes de junio y había salido en libertad provisional unos días antes del crimen.

Los vecinos piden más policía en las calles

La indignación vecinal por el crimen corre paralela al enfado con el Ayuntamiento de Parla, al que acusan de no destinar patrullas suficientes a la zona conflictiva donde está la discoteca.

La sensación de inseguridad está justificada; sólo 19 días después del crimen de Ronni, el 3 de octubre, se produjo un nuevo apuñalamiento en la misma calle del municipio madrileño.

Esta vez, un joven magrebí de 24 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca. Fue apuñalado en el hemitórax izquierdo y perdió mucha sangre. A la llegada de los facultativos del Summa 112, el joven se encontraba tendido en el suelo. Fue estabilizado y trasladado a un centro hospitalario con pronóstico grave.