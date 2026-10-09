En paradero desconocido la mujer árabe que ordenó el asesinato del cirujano de Marbella por un aumento de glúteos

Ni rastro de la mujer árabe sospechosa de encargar el asesinato del cirujano plástico de Marbella por una operación de aumento de glúteos. La cliente del cirujano y su marido, ambos ciudadanos de un país del golfo pérsico, han desaparecido sin dejar rastro y la Policía Nacional redobla su búsqueda tras detener en menos de 24 horas al sicario que mató por encargo al famoso médico.

Fuentes judiciales confirman que los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura de Málaga, creen firmemente que la mujer, arrepentida de una operación de aumento de glúteos, ordenó el asesinato del cirujano plástico porque no le devolvió parte del dinero entregado por la intervención plástica.

Ya de vuelta en su país, la mujer y el marido, ambos con una posición económica elevada, han tenido numerosos enfrentamientos con el cirujano Alexander Aslani, reclamándole el dinero de la intervención. El médico se negó a devolver el importe de la intervención y las protestas se tornaron en amenazas en fechas recientes.

Una ejecución ante testigos

La hipótesis policial es que la clienta, frustrada, se puso en contacto con personas que encontraron un sicario de origen magrebí, nacionalizado sueco, dispuesto a encargarse del asesinato del cirujano plástico.

Este miércoles antes de las 18:00 horas, el sicario irrumpió en la clínica Cirumed cuando estaba abierta al público, se dirigió al despacho de la víctima y le pegó varios tiros en la cabeza y en el cuello.

Un sicario sueco de origen subsahariano

La presencia de testigos en la zona se reflejó rápidamente en las redes sociales, donde colgaron mensajes como este: «Acaban de matar a Alexander Aslani, el cirujano de Cirumed. Fueron dos tipos en moto. Si alguien vio algo o a dos tipos en moto X Max o T Max 400 negra, iban con ropa oscura. También otro tipo en Audi tipo A5 negro. Ayuda por favor».

Los especialistas de la Brigada de Policía Judicial de Málaga dieron con el autor material del asesinato del cirujano en menos de 24 horas. Le detuvieron la tarde de este jueves en Málaga y se trata de un sicario nacido en Suecia, de origen subsahariano y 18 años de edad.