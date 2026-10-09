Una clienta árabe arrepentida por un aumento de glúteos ordenó el asesinato del cirujano plástico de Marbella

Una clienta árabe arrepentida por una operación de aumento de glúteos contrató al sicario que ha asesinado al famoso cirujano plástico de Marbella (Málaga), Alexander Aslani, de varios disparos en la cabeza y el cuello.

Según fuentes judiciales, la clienta arrepentida le reclamó el dinero de la operación al cirujano y este se negó. Tras varios episodios desagradables entre la clienta y la víctima, un sicario de nacionalidad sueca y origen magrebí asesinó a sangre fría al médico en el despacho de su clínica en la tarde del miércoles cuando varios clientes se encontraban en el centro médico.

Fuentes judiciales han confirmado a OKDIARIO que la Policía Nacional ha conseguido reconstruir en tiempo récord la secuencia de los hechos: la clienta pagó la mitad de la intervención estética. No estaba muy convencida de someterse a la operación y, tras pasar por el quirófano, se arrepintió.

Amenazas antes del asesinato por encargo

La clienta comenzó a reclamar el dinero a Aslani, pero el cirujano plástico se negó. Las protestas de la mujer fueron escalando en intensidad hasta desembocar en una serie de amenazas en las semanas previas al crimen.

La hipótesis policial es que la clienta, frustrada, se puso en contacto con personas que encontraron un sicario de origen magrebí, nacionalizado sueco, dispuesto a encargarse del asesinato del cirujano plástico.

Le remató de un tiro en el cuello

Ya en Málaga, los cómplices del sicario le facilitaron un arma de fuego con la que cometió el crimen. Pertrechado con el arma, el sicario se presentó este miércoles, poco antes de las 18:00, en la clínica Cirumed, en la urbanización Panorama de Marbella.

Vestido de negro y con la cara tapada por una braga del mismo color, el sicario entró en la clínica sin importarle la presencia de varios clientes. Se dirigió al despacho de Aslani y le descerrajó varios tiros en la cabeza, el último en el cuello para rematarle.

Detenido en menos de 24 horas

La presencia de testigos en la zona se reflejó rápidamente en las redes sociales, donde colgaron mensajes como este: «Acaban de matar a Alexander Aslani, el cirujano de Cirumed. Fueron dos tipos en moto. Si alguien vio algo o a dos tipos en moto X Max o T Max 400 negra, iban con ropa oscura. También otro tipo en Audi tipo A5 negro. Ayuda por favor».

Los especialistas de la Brigada de Policía Judicial de Málaga dieron con el asesino material del cirujano en menos de 24 horas. Le detuvieron la tarde del jueves y se trata de un sicario de origen magrebí, nacionalizado sueco, y de 18 años.