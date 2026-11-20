La primera célula ciberterrorista prorrusa llegada a España se escondía en Burgos, había reunido un arsenal de guerra y se preparaba para cometer atentados. La Policía Nacional ha detenido a su líder y ha descabezado la punta de lanza de los terroristas de NoName057(16), impidiendo que la organización se implantara de momento en territorio nacional. También se les acusa de 447 ciberataques a instituciones, bancos y empresas de transportes en España.

Los especialistas en antiterrorismo de la Policía detuvieron al cabecilla de los ciberterroristas el pasado martes en su escondite de Burgos, bajo la acusación de enaltecimiento terrorista, pero durante el registro saltó la sorpresa: el acusado guardaba un auténtico arsenal de guerra para cometer atentados en España.

En los registros practicados, los agentes han intervenido un fusil semiautomático con culata plegable, carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad, junto a más de 5.000 cartuchos, entre ellos munición militar.

Un arsenal y material para atentados

Los agentes también han requisado siete defensas artesanales con tornillos incrustados y otras extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas no homologado, además de garrafas de productos químicos, trece recipientes con líquidos y diez bombonas de butanol, todo esto destinado a la comisión de atentados en un futuro próximo.

Los agentes han intervenido asimismo tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin, cuyo origen se investiga.

447 ataques a empresas de España

El detenido es el pionero de la implantación física de la organización en nuestro país. A esta organización se le atribuyen al menos 447 ciberataques desde 2024 en España contra instituciones, bancos y empresas de transporte.

El arrestado realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de NoName057(16), y difundía en redes llamamientos a ciberatacar las

instituciones del Estado o a enfrentarse a la policía.

También actuaba como intermediario de captación de nuevos simpatizantes y remitía a los interesados a un sistema de reclutamiento vinculado a NoName057(16). La propia organización reivindicó como obra de «sus voluntarios» la campaña de propaganda que desplegó en ocho localidades de Castilla y León, Aragón, La Rioja y Madrid.

El detenido evolucionó desde comunidades conspirativas en internet hasta una participación activa en un canal en el que difundía y ensalzaba las acciones del grupo. El pasado año desplegó adhesivos con el emblema de la organización y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales en Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid.

Ciberterroristas sancionados por la UE

El pasado 16 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea sancionó oficialmente al grupo NoName057(16) en el marco de su régimen de sanciones contra los ciberataques, lo que conllevó la inmovilización de sus fondos y la prohibición de poner recursos económicos a su disposición.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Burgos, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 1, y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su libertad provisional con medidas cautelares.

Permanece investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.