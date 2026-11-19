La Policía Nacional ha detenido este jueves a cuatro integrantes de una red que traficaba personas y facilitaba la entrada de ilegales a la península a cambio de 8.000 euros. Las pesquisas posteriores revelaron que los traslados procedían de Ceuta.

Tal y como ha informado en un comunicado la Jefatura de la Policía, la operación se enmarcó bajo la sospecha de que la organización sobre la que estaban indagando era criminal, debido a las irregularidades cometidas al favorecer el acceso de los inmigrantes y al percibir dinero por ello.

La investigación empezó después de recibir datos de la inminente llegada de una lancha neumática a los alrededores de una playa de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde varias personas aguardarían para recibir a sus ocupantes cuando llegaran a la orilla.

Los agentes encontraron a dos hombres que se encontraban cerca del lugar previsto del desembarco. Sin embargo, al percatarse de la presencia de las autoridades, ambos huyeron a la carrera, pero fueron alcanzados y atrapados tras una persecución.

Los delincuentes confesaron, después de ser identificados, que esperaban la lancha cuando llegara a tierra para recoger a los ilegales y así poder llevarles luego por carretera hasta Algeciras. Supuestamente, por esta tarea iban a recibir 1.700 euros cada uno.

Asimismo, las autoridades interceptaron el vehículo cuando trataba de acercarse a la costa. Dentro de la lancha, viajaban nueve personas, incluido el patrón. Todos ellos fueron llevados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque (Cádiz).

Gracias a las declaraciones de los inmigrantes, los investigadores concluyeron que el patrón era el presunto responsable del cruce marítimo y que el abono de la cantidad mencionada se realizaría en Marruecos. De igual manera, en un inmueble del barrio ceutí El Príncipe se hallaron a siete ilegales, uno de ellos menor, y se procedió al arresto del supuesto culpable de los hechos.