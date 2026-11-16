El GTA sobre el futuro de Sánchez: líder de una banda criminal con Koldo y Ábalos como sus sicarios

Ante su inminente llegada a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y su espera de más de una década, el Grand Theft Auto VI ha dictado sentencia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su vinculación con los presos José Luis Ábalos (24 años de condena) y Koldo García (19 años). El vídeo publicado por un usuario en X ha recibido ya más de medio millón de visualizaciones.

El contenido generado con IA fue publicado este sábado por la noche por el usuario @basurapura33, que enseña, de forma irónica, cómo sería el futuro después de las elecciones del 29 de noviembre, en las que el internauta da por hecho que Alberto Núñez Feijóo acabará alzándose con la victoria.

El vídeo está titulado como: «Anotop AT consigue la absoluta. Pedro nunca se rinde», y retrata a Sánchez como el líder de una banda criminal, con tatuajes, una gorra hacia atrás y con mucha musculación mientras repara su yate en República Dominicana. «Pedro Sánchez 2030», muestra el clip en su arranque. Tratando de emular el estilo de la carátula del GTA, el tráiler es una consecución de vídeos en los que Sánchez conduce coches de lujo, porta armas o tiene citas con su mujer, Begoña Gómez. Asimismo, uno de sus socios, Ábalos, doma una serpiente en el sofá de su casa; mientras que Koldo se ejercita en el gimnasio.

El personaje que de repente gana protagonismo al aparecer de forma inesperada es el ex ministro de Transportes Óscar Puente, que se encuentra sosteniendo un maíz y un cubo de comida al mismo tiempo que le pisa el cuello a un individuo.

Después, la mujer del líder socialista interviene preocupada por la situación conflictiva que les rodea y le pregunta a su marido: «Pedro, ¿estaremos bien?» Sánchez le contesta, afirmando que han pasado por «muchas cosas» y que esta es simplemente «otra más». La escena romántica termina con ambos mirándose mientras giran con sus brazos entrelazados.

Los memes de Feijóo

Al contrario que con Sánchez, las redes sociales se han volcado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que Vox confirmase el pasado miércoles que Santiago Abascal no asistiría a la charla con Jordi Wild de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

En este contexto, Feijóo mantuvo su compromiso de participar en el programa, al igual que Pedro Sánchez y Ada Colau, lo que ha situado al presidente del PP en el centro de numerosas reacciones y comentarios en las redes sociales.

Concretamente, los usuarios han retratado a Feijóo como un futbolista, un reguetonero o un piloto de Fórmula 1. Además, el propio Partido Popular también ha decidido sumarse a la ola de memes que ha surgido en las redes a raíz de su presencia en The Wild Project.