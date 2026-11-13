Los verificadores de Jordi Wild sacan los colores a Pedro Sánchez por sus elogios a Koldo: «Uno de los gigantes de la militancia, ejemplo para la militancia, titán contra los desahucios»

El presidente del Gobierno ha acudido a ‘The Wild Project’, el pódcast presentado por Jordi Wild, para mantener una extensa conversación sobre su trayectoria y diferentes cuestiones de actualidad. Uno de los momentos más destacados del encuentro llegó cuando el creador de contenido le mostró varios mensajes antiguos publicados por Sánchez en sus redes sociales. Las declaraciones llamaron especialmente la atención porque contrastaban con la imagen de escasa relación con Koldo García que el presidente había trasladado anteriormente.

Los mensajes de Sánchez sobre Koldo García

Jordi Wild leyó algunas de las palabras que Sánchez había dedicado al antiguo asesor de José Luis Ábalos: «Uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. Un inagotable aizcolari contra las injusticias. Un ejemplo para la militancia. Un titán contra los desahucios. Socialismo de raíz. Así es Koldo». Tras escuchar los mensajes, el presentador señaló que aquellas expresiones reflejaban un compañerismo y una admiración difíciles de conciliar con la versión de que apenas tenía trato con él.

Sánchez pidió conocer las fechas de las publicaciones para poder explicar el contexto. El presidente recordó su enfrentamiento interno con el PSOE en 2016, cuando dimitió como secretario general y renunció a su acta de diputado. Según explicó, durante su posterior campaña, para recuperar el liderazgo socialista utilizaba X para ganar apoyos entre los militantes. «Si encontraba a un compañero que, en este caso, pues hacía algo concreto en Navarra, pues yo lo ensalzaba», argumentó. Y añadió: «Eso no significa que tuviera ni una relación estrecha ni nada por el asunto».

Sánchez distingue entre Koldo, Ábalos y Cerdán

El presentador afirmó que una de las publicaciones que había mencionado de Sánchez era de 2014. Jordi Wild consideró que aquel mensaje demostraba que Koldo no era un desconocido para el presidente y volvió a cuestionar la distancia que Sánchez había marcado respecto al exasesor. «Es un reconocimiento», respondió el jefe del Ejecutivo, que defendió que sus palabras se debían a ciertas actividades que Koldo había realizado dentro del partido.

Durante la entrevista, Sánchez volvió a insistir en que aquellos mensajes no demostraban que existiese una relación personal estrecha. En cambio, sí reconoció expresamente que había mantenido una relación con otros dos nombres vinculados a la polémica. «Yo con quien tenía relación, y eso te lo he reconocido, lo he reconocido siempre, ha sido con José Luis Ábalos y con Santos Cerdán», afirmó. Así, el presidente diferenció los elogios públicos que había dedicado a Koldo de la relación que admite haber mantenido con los dos exdirigentes socialistas.