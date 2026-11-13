Sánchez dice a Jordi Wild que «el tren es seguro», pero no ha vuelto a cogerlo tras las dos tragedias con 115 muertos

Pedro Sánchez ha vuelto a defender a capa y espada que «el sistema ferroviario de nuestro país es un sistema seguro», pero sigue sin subirse a un tren, por lo que pueda pasar. En una entrevista emitida hoy en el podcast The Wild Project, el presidente del Gobierno ha insistido en la seguridad de nuestros trenes, pese al deterioro evidente del servicio y a las dos tragedias que han teñido de luto las vías españolas este año. Durante su charla con Jordi Wild, el jefe del Ejecutivo reconoció a regañadientes que, visto en retrospectiva, «cualquier inversión fue insuficiente en la línea Madrid-Sevilla», aunque trató de sacar pecho asegurando que su Gobierno la ha «multiplicado por 20» y prometiendo una futura inyección de 19.000 millones hasta 2030.

Eso sí, no dejó pasar la ocasión de culpar a Rajoy de la chapucera gestión del Ministerio de Transportes durante los últimos ochos años de gobierno socialista. «Hemos tenido que hacer tres cosas: revertir la infradotación que había en la anterior administración, 15 años hemos tardado, extender la línea de alta velocidad, y el mantenimiento de todas esas vías».

Sin embargo, esta férrea defensa institucional de la fiabilidad de los trenes choca frontalmente con la realidad de su propia agenda, ya que Sánchez predica una confianza en el ferrocarril que él mismo se niega a practicar.