Sánchez dice a Jordi Wild que «el tren es seguro», pero no ha vuelto a cogerlo tras las dos tragedias con 115 muertos
La confianza en los trenes que predica choca con la realidad de su agenda para desplazarse en Falcon, helicóptero o coche
Pedro Sánchez ha vuelto a defender a capa y espada que «el sistema ferroviario de nuestro país es un sistema seguro», pero sigue sin subirse a un tren, por lo que pueda pasar. En una entrevista emitida hoy en el podcast The Wild Project, el presidente del Gobierno ha insistido en la seguridad de nuestros trenes, pese al deterioro evidente del servicio y a las dos tragedias que han teñido de luto las vías españolas este año. Durante su charla con Jordi Wild, el jefe del Ejecutivo reconoció a regañadientes que, visto en retrospectiva, «cualquier inversión fue insuficiente en la línea Madrid-Sevilla», aunque trató de sacar pecho asegurando que su Gobierno la ha «multiplicado por 20» y prometiendo una futura inyección de 19.000 millones hasta 2030.
Eso sí, no dejó pasar la ocasión de culpar a Rajoy de la chapucera gestión del Ministerio de Transportes durante los últimos ochos años de gobierno socialista. «Hemos tenido que hacer tres cosas: revertir la infradotación que había en la anterior administración, 15 años hemos tardado, extender la línea de alta velocidad, y el mantenimiento de todas esas vías».
Sin embargo, esta férrea defensa institucional de la fiabilidad de los trenes choca frontalmente con la realidad de su propia agenda, ya que Sánchez predica una confianza en el ferrocarril que él mismo se niega a practicar.
La distancia entre el discurso oficial de Moncloa y los hábitos de transporte del presidente resulta especialmente llamativa tras los dos graves accidentes ocurridos en el corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla en apenas nueve meses. El 18 de enero de 2026, el descarrilamiento y posterior colisión entre dos convoyes en Adamuz (Córdoba) acabó con la vida de 46 personas, y el pasado 28 de octubre otro choque ferroviario en Urda (Toledo) dejó 69 fallecidos. Aunque el propio Sánchez calificó de «inaceptable» sufrir dos catástrofes de esta magnitud en un mismo año y ahora intenta blanquear su gestión ante la audiencia de Jordi Wild —llegando a justificar la tardía dimisión de su ministro de Transportes, Óscar Puente—, los hechos demuestran que no ha vuelto a pisar un vagón desde la primera tragedia.
Lejos de dar ejemplo subiéndose al tren para demostrar esa supuesta seguridad de la que presume en los micrófonos, el presidente del Gobierno ha optado sistemáticamente por el avión privado oficial y el coche para todos sus desplazamientos conocidos. Así quedó patente el 2 de noviembre, apenas cinco días después de la catástrofe de Toledo, cuando viajó a Barcelona precisamente para pedir a los ciudadanos que recuperaran la confianza en la alta velocidad. En lugar de cubrir en AVE un trayecto directo de menos de tres horas, Sánchez prefirió recurrir a un helicóptero militar hasta la base de Torrejón y utilizar el Falcon del Ejército del Aire, evidenciando una doble vara de medir entre lo que exige a los viajeros y lo que elige para su propia seguridad. Consejos vendo que para mí no tengo.
Falcón, helicóptero y coche sí; tren no
Esta aversión presidencial a las vías ferroviarias volvió a repetirse sólo cuatro días después, el 6 de noviembre, con motivo de un acto de partido en Valencia. A pesar de que la oposición le había retado públicamente a realizar el viaje en alta velocidad para comprobar de primera mano el estado real del servicio junto a pasajeros y maquinistas, Sánchez volvió a dar la espalda al tren y se desplazó por carretera en coche oficial. Prefirió invertir tres horas y media en automóvil antes que utilizar una conexión ferroviaria que dura menos de dos horas, una decisión que volvió a repetirse para acudir a la grabación de su entrevista con Jordi Wild en la localidad barcelonesa de Manresa, donde tampoco llegó por vía férrea.
De modo que mientras Pedro Sánchez intenta convencer a los electores recurriendo a todo tipo de artificios de que la red ferroviaria española funciona con garantías y que las negligentes decisiones de su Ejecutivo no influyeron en las catástrofes de Córdoba y Toledo, sus propios desplazamientos desmienten sus palabras. El contraste entre el presidente que garantiza ante Jordi Wild que el tren es seguro y el gobernante que encadena viajes en Falcon y coche oficial para evitarlo evidencia otra de las muchas contradicciones entre lo que dice y lo que hace: la seguridad del ferrocarril español parece ser suficiente para el conjunto de los ciudadanos, pero no para quien dirige el país.