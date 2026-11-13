Jordi Wild frena a Sánchez cuando intenta atribuir la polarización a un solo bando: «Has tenido ministros que insultan»

Pedro Sánchez ha hablado en el podcast de Jordi Wild sobre los insultos que recibe y la polarización. El presidente del Gobierno se ha referido a los que le llaman «hijo de puta», señalando que carecen de «argumentos y proyecto político» y ha dicho que es «injustificable que responsables políticos» pronuncien este tipo de insultos.

«Me han llamado dictador, psicópata, hasta incluso han dicho que a este señor hay que colgarle de los pies», ha indicado, a lo que el presentador del podcast le ha respondido de manera tajante: «El juego sucio es bidireccional; yo he escuchado cosas vuestras como la fachosfera o máquina de fango a cualquier medio crítico. Tú has tenido un ministro que ha tenido trifulcas de insultos de crispación total y absoluta, y podrías haberle dicho por aquí no vamos, porque estamos aumentando la crispación’».

El entrevistador ha reconocido que, en ocasiones, sí se ha deshumanizado la figura de Sánchez pero también ha recordado que ha ocurrido lo mismo con Santiago Abascal, al que se han referido como «monstruo».

Los insultos de Óscar Puente

La gestión del ya ex ministro Óscar Puente ha estado marcada por su participación diaria en la red social de X. Desde la red social no sólo informaba sobre gestiones o avances de su ministerio, sino que vertía comentarios negativos hacia dirigentes políticos.

«¡¡Que el alcalde de Valladolid les ha retuiteado!! Sabía que era un miserable, pero no que estuviese dispuesto a certificarlo por escrito», escribió el 6 de octubre acerca del alcalde de Valladolid.

El mismo día le dedicaba comentarios al candidato del PP: «Feijóo es el político más rastrero y más miserable en 50 años de democracia. Un tipo que ha presidido correos».

«De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú», publicó el 24 de julio de 2026, dirigiéndose a la presidenta de la comunidad de Madrid, Ayuso.

La hemeroteca del ex ministro de Transportes del PSOE es extensa. Desde calificativos como «inútil» o «imbécil» hasta «qué asco de ser» y «miserable». Sus constantes publicaciones, faltas de respeto e intervenciones en la red social desgastaron su imagen, sumado a una evidente ineficiente gestión del Ministerio de Transportes.