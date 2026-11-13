¿Qué ideología tiene Jordi Wild: es de izquierdas o de derechas?

Jordi Wild es el nombre que está en boca de todo el mundo en las últimas semanas. Jorge Carrillo de Alboroz lanzó el 8 de octubre a través de la red social X una propuesta para los 4 líderes principales de los partidos para acudir a su podcast, uno de los más escuchados de habla hispana: The Wild Project.

Durante las semanas posteriores a su propuesta, la opinión popular ha intentado dar con su ideología para intentar conocer el tipo de entrevistas a las que se iban a enfrentar los candidatos. A diferencia de la mayoría de los podcasts, The Wild Project da espacio a figuras de todo el arco ideológico para debatir sin filtros.

Ideología de Jordi Wild

En sus comparecencias en sus podcasts, Jordi se ha mostrado muy crítico con todos los partidos políticos. El entrevistador es reacio a comprar ideologías «en packs» que venden los partidos, donde «parece» que tienes que estar de acuerdo con todos los puntos de un partido sin tener capacidad de crítica. El comunicador evita encasillarse en bloques partidistas y asegura que evalúa cada tema de forma independiente. Diversos análisis mediáticos lo sitúan cerca del centro del espectro político español.

En cuanto al ámbito económico, ha defendido posturas liberales, mostrándose crítico con la elevada presión fiscal que sufre España y la gestión del dinero público y el «malgasto». También se ha mostrado muy crítico con el encarecimiento de la vivienda.

En el ámbito social, defiende posturas progresistas como el derecho al aborto, aunque es también crítico con corrientes del activismo actual, donde temas como la inmigración y «los problemas que trae» los niegan.

El pasado independentista de Jordi Wild

En los últimos días, tras el cancelamiento de las entrevistas con el líder de Vox, el cual ha sido el único líder principal en no ir al podcast, han salido antiguos tweets y entrevistas de Jordi. No ha ocultado su antigua cercanía con el movimiento durante la crisis secesionista de 2017. Llegó a afirmar que votó «sí» en el referéndum del 1 de octubre a favor de que Cataluña se constituyera como un Estado independiente.

En octubre de 2019, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, se pronunció en sus redes sociales calificándola como «durísima y desproporcionada».

Con el paso del tiempo y en los últimos años, su postura ha ido evolucionando según la situación de España ha ido cambiando. Sectores de izquierdas han llegado a tacharlo de ser de derechas por declaraciones en su podcast, sobre todo criticando duramente la gestión del gobierno actual de Pedro Sánchez.

«He dicho varias veces que el tema del independentismo a mí personalmente me cansa ya, tengo ganas de que termine todo el conflicto y los dos bandos se sienten a hablar en igualdad de condiciones; porque tengo claro que la independencia no es posible ahora», explicaba en 2019 en un tweet.

¿A quién vota Jordi Wild?

El comunicador mantiene su desencanto general con todos los partidos políticos, tanto catalanes como estatales, y reafirma su intención de votar en blanco.

Cuando el tema del independentismo surge en sus tertulias o entrevistas con políticos como Oriol Junqueras, Jordi Wild aborda el tema como un fenómeno agotado. Suele pedir autocrítica a los líderes soberanistas por la gestión de 2017 y analiza el independentismo como una reacción pragmática de una parte de la sociedad ante el mal funcionamiento del Estado, más que como un sentimiento identitario puro.