Abascal tras su plantón a Jordi Wild: «Ni soy un héroe por ir a ‘La Revuelta’ ni soy un villano por no ir a esa entrevista»

Santiago Abascal se ha pronunciado sobre su plantón a Jordi Wild y ha respondido a las críticas por informar de que no iba a acudir al podcast The Wild Project sólo unas horas antes de que se grabara la entrevista.

El líder de Vox se ha defendido diciendo que ni es «un héroe por ir a La Revuelta» ni es «un villano por no ir a la entrevista» de Jordi Wild y ha informado de que «ningún candidato ni portavoz de Vox va a ceder los derechos en exclusiva de una entrevista a ninguna entidad pública o privada».

Asimismo, ha responsabilizado de su decisión a La Revuelta, argumentando que el espacio de RVTE «secuestró 40 minutos» de su entrevista y se negó a emitirla de manera íntegra. Por lo que desde el partido se ha tomado la decisión de no acudir a más entrevistas de este tipo. Algo de lo que ya informó Vox este miércoles a través de un comunicado.

«Queríamos grabar nosotros la entrevista de Jordi Wild pero él lo considerada una falta de respeto a su trabajo. Yo lo entiendo, pero nunca vamos a cometer ese error. Representamos a mucha gente y no queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso. Hemos tomado la decisión irreversible de que ningún candidato va a ceder los derechos en exclusiva», ha respondido en una entrevista en Espejo Público.

Respecto a las declaraciones de Jordi Wild, que considera que Santiago Abascal «no quería asumir más riesgos después de salir tan reforzado de La Revuelta», ha manifestado que asume «las críticas y consecuencias» de sus «decisiones». «Cada uno es libre de interpretarlo como quiera. Jordi Wild ha sido víctima un error anterior, y lo lamento, pero ésta es una decisión firme», ha sentenciado.

La decisión de Vox

Vox anunció este miércoles, 11 noviembre, que Abascal no acudiría al podcast de Jordi Wild tras lo ocurrido en La Revuelta, programa al que acusó de censurar la entrevista con David Broncano.

Después de que se hiciera pública esta decisión, Jordi Wild publicó un vídeo en redes sociales de casi 15 minutos en el que dijo sentirse «profundamente decepcionado con Vox» porque «el proyecto más grande» de su carrera «se ha roto de forma injusta y esperpéntica».

«Mi opinión es que después de salir tan reforzado de La Revuelta -porque aunque estén enfadados porque les han cortado cosas salen reforzados- venir aquí era un riesgo porque es otro tipo de charla. Aquí no era tan sencillo salir indemne y querían minimizar riesgos. Es mi opinión, y no tengo ninguna prueba, pero el argumento que me han dado es muy extraño», indicó al respecto.

Wild explicó que «desde el primer momento» se comprometió «legalmente a no cortar ni un solo píxel y a publicar la entrevista íntegra», pero a cambio pidió que no le «exigieran ningún tipo de corte ni cambio». Algo a lo que, en un principio, los cuatro candidatos -Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau- se comprometieron.

Pero este martes, al acabar la entrevista al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, su asistente le comunicó que Vox quería «firmar un nuevo contrat» y él aceptó, incluso dándoles la posibilidad de llevar sus «cámaras y grabadoras». Posteriormente, le pidieron «grabar ellos la entrevista» por indicaciones del equipo legal. Una opción que el podcaster rechazó frontalmente, al considerarlo «una falta de respeto» a su trabajo.