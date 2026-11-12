Cuándo se publican las entrevistas de Jordi Wild con los candidatos a las elecciones del 29-N: horario y dónde verlas en directo

El famoso creador de contenido Jordi Wild publicará este viernes 13 de noviembre, y coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, cuatro entrevistas con los principales candidatos a la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau.

Tal y como ha asegurado el propio influencer a través de su cuenta de X, cada entrevista será de entre 60 y 90 minutos, una duración mucho más corta que las charlas que Jordi suele publicar a través de su podcast The Wild Project. «El estilo será incisivo, más de lo habitual en mí; iré a temas delicados y jodidos para ellos y repreguntaré siempre que sea necesario, pero con total respeto y cordialidad», subraya el youtuber.

De igual manera, Jordi Wild ha apuntado que «dos periodistas verificadores» estarán detrás de las cámaras para comprobar que todos los datos que los candidatos aporten sean ciertos. «No están a mi favor, sino a favor de lo veraz», dice.

La propuesta pretende ofrecer un espacio de conversación diferente al de los tradicionales debates electorales y entrevistas televisivas. Para ello, Wild ha establecido una serie de condiciones con las que busca garantizar que los dirigentes políticos no conozcan previamente las preguntas y puedan abordar cuestiones que habitualmente quedan fuera de los encuentros más breves con los medios de comunicación.

Al lío, que me toca preparar todo bien. Mil gracias a Pedro Sánchez por atreverse al final en un formato que no le va a ser fácil, y que se une a los otros tres valientes candidatos: Feijóo, Abascal y Colau. Como ya dije, mi idea es publicarlas todas el día 13 de Noviembre, primer día de campaña. Las charlas serán mucho más cortas que mi formato habitual: 60-90 minutos, por lo que NO podré abarcar todos los temas que existan, ya os aviso, tendré que concentrar bien y quedarán cosas fuera. El estilo será incisivo, más de lo habitual en mí, iré a temas delicados y jodidos para ellos y repreguntaré siempre que sea necesario, pero con total respeto y cordialidad. 2 periodistas verificadores estarán en plató por si es necesaria su consulta, tanto si algún candidato me la quiere colar, como si yo meto la pata. No están a mi favor, sino a favor de lo veraz. Descarto el gran debate a cuatro, y me centraré en hacer otro 1vs1 muy potente, con perfiles top. Ya os iré dando información por si puedo cerrarlo. — Jordi Wild (@JordiWild) October 24, 2026

¿A qué hora se publican?

El creador de contenido no ha ofrecido ninguna hora específica a la que comenzará a publicar las entrevistas con los candidatos a la presidencia del Gobierno.

¿Cómo será el orden de las entrevistas?

Jordi Wild ha establecido un orden de publicación que comenzará con Ada Colau, continuará con Núñez Feijóo y concluirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cada conversación se difundirá con aproximadamente una hora de diferencia en el canal de YouTube de The Wild Project.

El criterio elegido para organizar las intervenciones responde a la representación parlamentaria de las formaciones políticas a las que pertenecen los candidatos. De esta manera, Sánchez será el último en participar, cerrando una ronda de entrevistas en la que los dirigentes tendrán que responder tanto a preguntas comunes como a cuestiones específicas sobre sus respectivas trayectorias y propuestas políticas.

Pedro Sánchez, la entrevista más dura

El creador de contenido ha dejado claro en repetidas ocasiones que, de todas las entrevistas que lanzará el próximo viernes, la de Pedro Sánchez será la más dura, ya que Jordi Wild será más duro con sus preguntas.

El creador de contenido asegura que mantendría la misma postura si el partido que llevara tantos años en el poder fuera el PP o Vox. De este modo, defiende que su planteamiento responde a una «cuestión de exigencia de responsabilidades y no a una inclinación ideológica o partidista».

La crisis ferroviaria también tendrá cabida en la entrevista. Jordi Wild ya se ha mostrado crítico muchas veces con la gestión del Gobierno de Sánchez y considera que la dimisión de Óscar Puente debería haberse producido «antes». No obstante, se trata de sus valoraciones personales y no de conclusiones técnicas sobre las causas de los accidentes.

A pesar de sus críticas públicas, el presentador confirma que la entrevista con Pedro Sánchez sigue adelante y asegura que el equipo del presidente no le ha trasladado ningún tipo de reproche por sus declaraciones.

La entrevista con Santiago Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya había confirmado su presencia en las entrevistas con Jordi Wild, sin embargo ha habido un cambio de hora. Tal y como ha asegurado el partido político, Abascal no participará después de lo ocurrido en su entrevista en La Revuelta con David Broncano. «Sólo aceptaremos entrevistas que se emitan completas», aseguraban en su cuenta de X.