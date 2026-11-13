El dardo de Jordi Wild a Ada Colau sobre la inmigración: «Hay gente que no reconoce su propio barrio, se sienten extranjeros en su propia casa y le está pasando a gente trabajadora y humilde»

La ronda de entrevistas dirigidas por Jordi Wild ha dado comienzo a las ocho de la mañana del 13 de noviembre, con la participación de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau. La entrevista ha tocado temas como la formación del partido, una posible coalición con el PSOE a pesar de los casos de corrupción, inmigración, vivienda, Ceuta, Marruecos y su gestión en Barcelona, entre otros. Uno de los temas donde el entrevistador ha tenido que interrumpir y «apretar los tornillos» a la candidata ha sido la inmigración.

«La inmigración no es un problema», afirma de forma rotunda Colau al principio de su intervención. Sí que cree que existen problemas en «situaciones concretas en lugares concretos». «Si tú piensas en el día a día, nos relacionamos con gente inmigrante con la que no tenemos ningún problema», explica Colau.

La inmigración: una de las preocupaciones de los españoles

Jordi Wild respondía que «hay una realidad que parte de la izquierda» niega, donde se escudan en el «racismo» y «xenofobía» cada vez que se toca el tema de la inmigración. «No se puede negar que una inmigración masiva, de unas culturas con una religión muy diferente, provoca choques culturales», añadía.

Centraba su pensamiento en sus propias vivencias de su barrio (en Barcelona), donde «hay gente que no reconoce su propio barrio, se sienten extranjeros en su propia casa y le está pasando a gente trabajadora y humilde», donde insistía que no es un tema de los más ricos, sino que es algo que ocurre en cualquier «barrio prototípico de Cataluña».

Jordi entiende el punto de vista «idílico» de la candidata, donde la llegada de inmigrantes, masiva y descontrolada, no supone ningún problema. «Mucha gente tiene miedo de perder su identidad cultural, sobre todo porque está yendo muy rápido», afirma.

Los datos de Jordi Wild

Durante el apartado de la inmigración, Jordi defendía una postura donde la izquierda debería tomar más en serio el problema de la inmigración masiva y descontrolada, sin centrarse en la derecha, y Colau defendiendo que se trata de una minoría el problema.

El entrevistador plantea una proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE). «Las predicciones del INE dicen que, si se mantienen las tendencias actuales, dentro de 50 años los nacidos en España pasarán del 80% al 60%, es decir, un 40% de inmigración».

Ante este dato, quiso ser directo y preguntar de forma directa a la candidata de Frente Amplio si la cifra la impactaba. Colau respondió ante la pregunta: «No me impacta, es una proporción importante, pero que responde a flujos que en las historias de la humanidad se han producido continuamente». Jordi insistió en que la velocidad en la que se produciría (50 años) sería «un cambio bestia». Además, añade que ve «difícil» que suceda sin problemas graves de convivencia y lo define como algo «idílico» que la gente se adapte perfectamente.