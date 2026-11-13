¿A qué hora sale la entrevista de Jordi Wild con Pedro Sánchez en ‘The Wild Project’?

La participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ‘The Wild Project’ es una de las más esperadas del día de hoy. Jordi Wild se ha consolidado como uno de los podcasters más conocidos del panorama hispanohablante gracias a sus entrevistas de larga duración, en las que aborda cuestiones de actualidad, sociedad, ciencia y experiencias personales. El youtuber ha asegurado que será una entrevista dura y que tocará los temas más polémicos en relación a su presidencia.

La conversación entre ambos podrá verse hoy, viernes 13 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, en el canal oficial de YouTube de ‘The Wild Project’. Los seguidores del programa podrán acceder al episodio completo desde el momento de su publicación. La entrevista estará disponible también una vez finalizado el estreno, por lo que quienes no puedan conectarse al mediodía tendrán la posibilidad de verla posteriormente.

¿Qué temas se van a tratar?

La entrevista de Jordi Wild a Pedro Sánchez aborda algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad política española y repasa diferentes decisiones de su trayectoria frente al gobierno. Uno de los primeros temas de la conversación es su intención de continuar como presidente, además del clima de crispación, los insultos y la polarización que caracterizan actualmente el debate político. También trata cuestiones de actualidad como los accidentes de Adamuz y Urda, las responsabilidades del Ejecutivo y la problemática de Ceuta con Marruecos.

Otro de los bloques importantes está relacionado con la inmigración, la integración y el futuro demográfico de España. A lo largo de la charla también salen a relucir los casos que han salpicado al PSOE, con referencias a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, además de las investigaciones relacionadas con Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero. La vivienda y las dificultades de los jóvenes para acceder a una casa también ocupan un espacio destacado.

La conversación entra además en el terreno de los pactos políticos y los cambios de postura de Pedro Sánchez, con referencias a la ley de amnistía, Bildu y Pablo Iglesias. Jordi Wild también pide al presidente que defina a diferentes figuras del panorama político, entre ellas Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.