Elecciones generales del 29-N y actualidad política, en directo: primer día de campaña electoral y caso Corvillo
Este viernes 13 de noviembre es el primer día oficial de campaña electoral y la actualidad política se centrará en los distintos actos de los candidatos a lo largo y ancho de toda la geografía nacional: Pedro Sánchez estará en Arnedo (La Rioja) y Pamplona; Alberto Núñez Feijóo, en Madrid; y el líder de Vox, Santiago Abascal, viajará a Toledo antes de cerrar la jornada en la madrileña plaza de Colón. Se desconoce si en alguno de los dos actos de Sánchez intervendrá su mujer, Begoña Gómez, procesada por dos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y que ayer se arrancó a hablar por primera vez en un mitin del PSOE antes de ser juzgada por corrupción.
Mientras tanto, los escándalos no dejan de aflorar cercando el entorno de un cada vez más acorralado Pedro Sánchez. Hoy desvelamos que la Unidad Central Operativo (UCO) entregó al juez de la Audiencia Nacional un atestado en que el demuestra que Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, sufragó durante un año la vivienda en Córdoba de Christian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez que fue detenido la semana pasada y miembro de la banda del Peugeot. Se confirma así la la primicia que adelantamos en OKDIARIO y que Aldama trató en vano de desmentir.
También se esperan novedades en otro ámbito que vincula investigaciones de la Justicia con el Gobierno. En este caso se trata de la Fiscalía Europea, que ayer jueves registró las sedes del Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Hoy publicamos en OKDIARIO que el Gobierno admitió en privado sus dudas sobre la «calidad» de dichas pulseras antimaltrato pero no hizo nada.
Además, volviendo a la actualidad en clave electoral, está previsto que el youtuber Jordi Wild cuelgue a primera hora las entrevistas que ha realizado a Sánchez, a Feijóo y a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Coalu, después de que Albascal se descolgara del proyecto entre un fuerte debate por los motivos que esgrimió para ello tras su sonada entrevista en TVE con Broncano.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica hoy el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre. El INE ya adelantó que la inflación interanual se mantuvo en el 4,9 por ciento por la influencia a la baja del abaratamiento de los combustibles.
El debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo será el próximo miércoles o jueves
Este viernes hay una reunión con los organizadores de Televisión Española en la que participará la secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, donde van a negociar las fechas para el cara a cara entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene muchos números de celebrarse el miércoles o el jueves de la semana que viene (18 o 19 de noviembre). Aunque todavía quedan detalles por cerrar a última hora para cuadrar los mítines con otras apariciones del presidente en entrevistas y en los debates electorales, que finalmente se llevarán a cabo en la Academia de Televisión.
La UCO confirma la noticia de OKDIARIO: Aldama pagó 220.000 euros por un año de alquiler de la casa del ex chófer de Sánchez
Víctor de Aldama fue a la televisión a desmentir a OKDIARIO y la Guardia Civil le ha desmentido a él. El último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO), entregado este martes al juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, confirma lo que este periódico publicó en exclusiva: el comisionista del caso Koldo sufragó durante un año la vivienda en Córdoba de Cristian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez y militante socialista, detenido el pasado 5 de noviembre.
El atestado de la Guardia Civil sitúa negro sobre blanco lo que Aldama negó ante las cámaras: el dinero salió de una empresa suya, la casa la disfrutó el socialista y los investigadores lo vinculan a su papel en la trama. Según la UCO, la casa, situada en un conjunto residencial de Córdoba, es la «residencia habitual» de Corvillo y su mujer desde el 28 de diciembre de 2022. Entre esa fecha y el 15 de diciembre de 2023, Atmosferaudaz Unipessoal Lda, una mercantil portuguesa «vinculada a» Aldama, abonó al menos 220.498 euros «en concepto de alquiler con opción de compra». No constan recibos de pagos de Corvillo a Aldama durante esos meses.
Sánchez respalda a Marlaska como el «mejor ministro del Interior»: «Es mi ojito izquierdo o derecho»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente que Fernando Grande-Marlaska es, junto al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, el «mejor ministro del Interior» de la democracia española. «Es mi ojito izquierdo o derecho», ha reivindicado el candidato del PSOE a la reelección.
Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo durante su entrevista en El perro andaluz de RTVE, al ser preguntado por las responsabilidades de Marlaska y las peticiones de dimisión tras las cargas policiales en la jornada de la huelga general del 11 de noviembre.
Sánchez ha indicado que desde el Gobierno respetan el derecho a huelga que es «constitucional», si bien también ha hecho mención al respeto a la seguridad de los ciudadanos. «A veces es difícil de conciliar», ha afirmado el presidente, que ha recordado la investigación abierta por Marlaska por las cargas policiales de las que, según ha dicho, el Ministerio no dio esa orden.