La UCO confirma la noticia de OKDIARIO: Aldama pagó 220.000 euros por un año de alquiler de la casa del ex chófer de Sánchez

Víctor de Aldama fue a la televisión a desmentir a OKDIARIO y la Guardia Civil le ha desmentido a él. El último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO), entregado este martes al juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, confirma lo que este periódico publicó en exclusiva: el comisionista del caso Koldo sufragó durante un año la vivienda en Córdoba de Cristian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez y militante socialista, detenido el pasado 5 de noviembre.

El atestado de la Guardia Civil sitúa negro sobre blanco lo que Aldama negó ante las cámaras: el dinero salió de una empresa suya, la casa la disfrutó el socialista y los investigadores lo vinculan a su papel en la trama.

Según la UCO, la casa, situada en un conjunto residencial de Córdoba, es la «residencia habitual» de Corvillo y su mujer desde el 28 de diciembre de 2022. Entre esa fecha y el 15 de diciembre de 2023, Atmosferaudaz Unipessoal Lda, una mercantil portuguesa «vinculada a» Aldama, abonó al menos 220.498 euros «en concepto de alquiler con opción de compra». No constan recibos de pagos de Corvillo a Aldama durante esos meses.

Para los investigadores, la cesión de la vivienda no fue un negocio inmobiliario sino un pago en especie. El atestado señala que la casa «podría constituir una contraprestación en especie» y, a partir de las conversaciones entre Aldama y Corvillo mantenidas entre el 22 de noviembre de 2022 y el 30 de enero de 2023, la vincula a la participación del socialista «en las actividades de la organización criminal investigada».

Es lo que adelantó OKDIARIO: fuentes de la investigación ya apuntaban que Corvillo ayudaba a Aldama a conseguir negocios en el sur de España. No en vano, los requerimientos de la operación se han dirigido a ADIF, ADIF Alta Velocidad, SEITT y cinco empresas adjudicatarias, y afectan a tres contratos públicos que suman casi 36 millones de euros.

«¿Es donde vive él? Sí»

Aldama había negado tajantemente la información en El Programa de Ana Rosa. «Yo no le he pagado un año de alquiler. Me parece increíble que OKDIARIO mienta en este asunto», aseguró. Su versión es que se trataba de una inversión: «A Corvillo le iban a desahuciar y me avisan por si me interesa la operación, me interesaba: una casa de 620.000 euros a 390.000 euros».

Pero el propio Aldama acabó dándole la razón a este periódico. Mostró en plató un contrato con «una prima de 100.000 euros y unas mensualidades de 150.000 euros», cifras que encajan con los más de 220.000 euros rastreados por la UCO. Admitió que lo único que Corvillo le pedía era «vivir dentro de la casa». Y ante la pregunta directa de Ana Rosa Quintana, terminó confesando: «¿Es donde vive él? Sí». Corvillo sigue residiendo allí. Aldama lo justifica en que no puede ejecutar la compra porque tiene las cuentas embargadas.

La supuesta inversión, por tanto, se reduce a esto: una sociedad de Aldama pagaba y un militante del PSOE vivía en la casa sin abonar nada.

Registro, detención y silencio

Esa misma vivienda fue registrada el 5 de noviembre entre las 7:30 y las 15:11 horas. Los agentes intervinieron 3.600 euros en efectivo, 26 evidencias digitales y tres documentales, entre ellas dos agendas con la serigrafía de ITEA y una libreta con el anagrama «Cervantes» hallada en el sótano.

Corvillo fue detenido en la puerta de su casa a las 7:30 horas por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Asistido por una letrada del turno de oficio, se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad a las 18:25 horas. Fue una de las seis detenciones practicadas ese día en Córdoba, Málaga, Jaén y Valencia, entre ellas la de su hermano Rubén Corvillo, también militante socialista. Todos los arrestados han quedado en libertad.

El enlace con Ábalos: «bolígrafos» y «fotocopias»

El atestado atribuye a Corvillo el papel de enlace entre Aldama y José Luis Ábalos, a quien llamaba «el jefe». En diciembre de 2022 anunció a Aldama que el ex ministro acudiría a una comida, al menos, para «traérme los bolígrafos». La UCO concluye que esa palabra y «fotocopias» «tendrían un mismo significado: dinero en efectivo».

Fuentes de la investigación consultadas por OKDIARIO aseguran además que Corvillo ayudaba a Aldama a conseguir negocios en el sur de España. Los requerimientos de la operación se han dirigido a ADIF, ADIF Alta Velocidad, SEITT y cinco empresas adjudicatarias, y afectan a tres contratos que suman casi 36 millones de euros, entre ellos un tramo del AVE Madrid–Extremadura y la conservación de la AP-7 entre Cartagena y Vera.

La ruta portuguesa

La casa de Córdoba no es la única operación que pasa por Portugal. La UCO sitúa a Corvillo detrás de los 65.000 euros que Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, recibió el 12 de febrero de 2024 en concepto de «préstamo» desde Esperança Colossal, cuyo socio único es Jorge Pérez Marqués.

En el ordenador de Aldama han aparecido además seis facturas de otra sociedad portuguesa vinculada a él, Proezencontrada, dirigidas a Deplan-Works, empresa de Pérez Marqués. Suman 205.000 euros, todas en concepto de «Asesoría/Consultoría Comercial».