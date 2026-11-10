Aldama pagó un año el alquiler del chalet del ex chófer de Sánchez a cambio de que le ayudara a conseguir contratos públicos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga que Víctor de Aldama pagara durante un año el alquiler del chalet en Córdoba de Cristian Corvillo, el militante socialista detenido el pasado jueves 5 de noviembre. Fuentes de la investigación aseguran que el ex chófer de Sánchez le ayudaba a su vez a conseguir negocios en el sur de España.

La Guardia Civil sigue el rastro de los negocios de Víctor de Aldama con personas vinculadas al Partido Socialista. Dos de ellas eran los hermanos Cristian y Rubén Corvillo, ambos militantes del PSOE que fueron detenidos en la última operación lanzada por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional.

Aldama tenía una estrecha relación de amistad con Corvillo y cuando éste tuvo problemas para pagar su casa, acudió a él. El empresario buscó propiedades en Andalucía para que pudiese vivir allí y le encontró un chalet en Córdoba que fue registrado por la UCO la semana pasada.

La mencionada casa fue gestionada por Aldama y, tal y como se puede comprobar en informes de la UCO, su secretaria le alertó de que Cristian Corvillo debía pagar los impuestos de la misma. A cambio de dejarle la casa, Corvillo le buscó oportunidades de negocios inmobiliarios a bajo coste. Los agentes de la UCO sospechan que se dio la casa «en pago de algo».

El entorno de Aldama también está vinculado a los hermanos Corvillo. Sus socios César Moreno y Javier Serrano Costumero tuvieron una empresa junto a Rubén Corvillo. En concreto, Rubén entró en Medictrading Consulting Group SL, una compañía fundada el 5 de noviembre de 2020 por Aldama y sus socios. También se intentaron operaciones inmobiliarias como la compra de una finca que era de una entidad bancaria.

Redactó los pliegos de un hotel de Cádiz

Cristian Corvillo intentó hacer numerosos negocios con Víctor de Aldama, tal y como acreditan informes de la UCO. Fuentes consultadas aseguran que le ayudó a redactar los pliegos para presentarse a la licitación de un hotel en San Roque (Cádiz).

Aldama creó una sociedad llamada World Magic In The Villages SL y se hizo con el contrato del hotel. Sólo se presentó su empresa a la licitación y el Ayuntamiento de San Roque fue la Administración que se la concedió. El alcalde de este consistorio es el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, que también fue secretario general del PSOE en Cádiz, diputado en el Congreso y ocupó la presidencia en la Diputación de Cádiz entre 2022 y 2023.

3.600 € y una agenda con anotaciones de dinero

Los agentes de la UCO registraron la casa de Cristian Corvillo la semana pasada. El registro comenzó a primera hora de la mañana, en torno a las 07:30 horas. Fueron seis agentes de la Guardia Civil que trabajaron bajo la supervisión de un representante judicial, como es habitual en las entradas y registros ordenadas por un juez.

Los investigadores encontraron en casa de Corvillo 3.600 euros en efectivo y una agenda con anotaciones manuscritas de cantidades de dinero. Además del dinero, los agentes se llevaron su teléfono móvil, un portátil y una tablet. Todos estos dispositivos electrónicos están siendo examinados por la Guardia Civil.

Mordidas de Adif

Los investigadores de la UCO están analizando si los detenidos podrían haber canalizado mordidas de Adif. Koldo presentó a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a Cristian Corvillo en la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Aldama también conocía a Pardo de Vera.

Los agentes han pedido información a Adif e investigan si pudo existir un presunto tráfico de influencias a la hora de dar determinadas adjudicaciones públicas. La pieza separada que ha abierto el juez Ismael Moreno investiga presuntas irregularidades en contrataciones de obra pública y el juez alzará el secreto de sumario en los próximos días.