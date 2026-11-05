La UCO detiene al ex chófer de Sánchez y a la novia de Ábalos en nuevos registros por el ‘caso Koldo’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves en Córdoba a Cristian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, en una operación desplegada desde primera hora a raíz de la apertura de una pieza separada secreta ordenada por el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en cooperación con la Fiscalía Anticorrupción. En la misma causa, los agentes del Instituto Armado han arrestado a Andrea de la Torre, pareja sentimental de José Luis Ábalos y a otras cuatro personas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado este jueves desde primera hora de la mañana un nuevo operativo de registros en distintos puntos de España, en el marco del caso Koldo. La unidad del Instituto Armado ha desplegado a sus efectivos para investigar varias sedes por amaños en contratos públicos del Ministerio de Transportes y ha entrado en el domicilio de Valencia de José Luis Ábalos, uno de los condenados en el caso, donde se encontraba una de las detenidas, Andrea de la Torre.

Corvillo, militante socialista, intervino, presuntamente, en la gestión de contratos para la adjudicación de material sanitario y obra pública de ADIF en el conocido como caso Koldo o caso PSOE. El detenido trabajó como chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias de 2017 en las que recuperó la secretaría general del PSOE tras derrotar a Susana Díaz.

El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional e instructor del caso Koldo, aseguró en un auto que «Cristian Corvillo podría compartir intereses societarios con Aldama y sus socios, a la par que prácticamente todos ellos habrían coincidido con Koldo», sobre el que fuera chófer del actual presidente del Gobierno en 2017.

El nombre de Corvillo apareció por primera vez en las pesquisas del caso PSOE en febrero de 2024. En ese momento, la UCO de la Guardia Civil identificó sus vínculos con el empresario Víctor de Aldama y con el ex asesor de Ábalos Koldo García, ambos condenados en la trama. El ex chófer de Sánchez compareció en marzo de 2025 en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, pero optó por acogerse a su derecho a no declarar.

En septiembre de 2025, Cristian Corvillo fue citado a declarar en calidad de testigo por el juez Santiago Pedraz, instructor del caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional. Corvillo reconoció reuniones con Ábalos que habrían versado sobre «cuestiones relacionadas con el PSOE». En los mismos estuvo presente su entonces asesor, Koldo García, aunque según Corvillo no trataron el tema de los hidrocarburos.

El que fuera chófer de Sánchez admitió haber participado en una operación vinculada al chalet de La Alcaidesa, que habría constituido una presunta contraprestación de los investigados al exministro José Luis Ábalos. Corvillo señaló que la operación podía representar una oportunidad de negocio, aunque aseguró desconocer la identidad del cliente final y confirmó que finalmente no llegó a materializarse.