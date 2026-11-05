El juez imputa a la novia de Ábalos por los delitos de blanqueo, organización criminal, delito fiscal y tráfico de influencias

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a Andrea de la Torre, la novia de José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de blanqueo, organización criminal, delito fiscal y tráfico de influencias. Así consta en el auto de imputación judicial que le han facilitado los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La UCO ha irrumpido de nuevo en la casa de Valencia de Ábalos. Allí estaba su novia Andrea de la Torre que vive en el piso desde que el ex ministro socialista entrara en prisión. La joven alquiló su casa de Madrid y se trasladó hasta Valencia para vivir allí junto con las dos perras que tenía en común con Ábalos.

Los agentes de la UCO han entrado a primera hora de la mañana de este jueves 5 de noviembre a la vivienda. Han registrado durante horas la casa ante la presencia de Andrea de la Torre y una abogada que se ha desplazado para seguir la entrada y registro.

Tras incautar los objetivos, la Guardia Civil ha trasladado a Andrea de la Torre hasta la comandancia de Valencia donde se ha negado a prestar declaración. Su abogado le ha recomendado que no dé explicaciones al desconocer los hechos por los que se la investiga.

Según consta en el auto de imputación, el juez investiga a la pareja de Ábalos y a otras cinco personas por presuntos amaños de obra pública. Se han señalado obras de Adif y de la constructora Azvi que estarían bajo sospecha de los investigadores.

La UCO se lleva el ordenador de Ábalos

Los agentes de la UCO se han llevado de casa de Ábalos su ordenador fijo de mesa que habían clonado en registros anteriores. También se han llevado dispositivos electrónicos que tenía Andrea de la Torre en su casa, entre los que se encuentra su teléfono móvil, una tablet y un ordenador que utilizaba para sus estudios universitarios de Derecho.

Fuentes consultadas aseguran que los investigadores buscaban criptoactivos en la casa de Ábalos que no han encontrado. Los agentes también han registrado el garaje del ex ministro donde guardaba algunos enseres.

Andrea: sin móvil y muy afectada

Los agentes se han llevado el móvil de Andrea y permanece incomunicada. Ha podido hablar con sus padres a través del teléfono del hijo de Ábalos que ha ido a buscarla a la comandancia de la Guardia Civil. La joven de 28 años no se esperaba el registro ni el poder llegar a estar imputada en el caso judicial.

José Luis Ábalos ha conocido a primera hora de la mañana el registro que se estaba practicando en su domicilio. Se ha reunido con su abogado Marino Turiel a mediodía en la cárcel de Soto del Real y le ha trasladado su malestar porque la investigación judicial salpicase a su pareja.

Ábalos y Andrea de la Torre siguen muy unidos pese a la entrada en prisión del ex ministro. La joven ha permanecido a su lado todo este tiempo ocupándose de su vida fuera junto al hijo del ex ministro.

Cristian Corvillo: pieza clave del PSOE

La UCO también ha detenido a Cristian Corvillo, un militante del PSOE que hizo labores de conductor de los líderes del PSOE durante las primarias de 2017. Corvillo llevó a Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos y hasta a Carmen Calvo en su vehículo a lo mítines del partido.

Se hizo muy amigo de Koldo García y le acabó metiendo en Ferraz durante la noche electoral de las elecciones de 2019. Allí conoció a Víctor de Aldama con el que intentó hacer negocios, de hecho, se trasladó hasta Madrid para tener reuniones con él. Una de estas citas fue durante el temporal de Filomena y le envió vídeos de la carretera nevada.

Corvillo también quería hacerse con el control del PSOE en Córdoba y recibió un toque de atención desde Ferraz por parte de Santos Cerdán que apoyaba a otra candidata socialista en la ciudad andaluza. Cerdán le dijo a Koldo que se «jugaban mucho en Andalucía y que Cristian lo está jodiendo en Córdoba». Corvillo era muy conocido dentro de las filas socialistas pese a que Pedro Sánchez ahora le niegue.