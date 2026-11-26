Nubes y algunas lluvias débiles marcan la jornada en toda la provincia, especialmente en el norte de Cinco Villas durante la mañana, con una cota de nieve en torno a los 1200-1400 m. El viento del noroeste soplará con fuerza en la depresión del Ebro. Hoy, 26 de noviembre de 2026, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisas suaves

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza este día, luciendo una suave tonalidad que nos promete tranquilidad. Con un viento que juega a unos 25 km/h desde el norte, la sensación térmica será agradable, alcanzando como máximo los 14 grados. Durante la mañana, la temperatura oscilará entre los 9 y los 11 grados, mientras que por la tarde nos espera una elevación hasta los 14 grados. No se vislumbran lluvias, así que, a medida que el sol se alza en el horizonte a las 08:05, disfrutaremos de un ambiente luminoso y acogedor.

Ya por la tarde, el sol brillará hasta su despedida a las 17:35, brindando más de nueve horas de luz que nos invitan a salir y disfrutar del aire libre. Con una humedad que permanecerá entre 55 y 75%, el ambiente se disfrutará sin ser pesado. El viento, que puede levantar ráfagas de hasta 40 km/h, suavizará la calidez de la tarde, haciendo que la experiencia sea aún más placentera. En definitiva, un día excelente para disfrutar de las delicias que Zaragoza tiene para ofrecer.

Calatayud: ambiente inestable con viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una atmósfera inestable, donde el aire fresco se mezcla con la promesa de sorpresas meteorológicas. A medida que avanza la mañana, los cielos grises se asoman, dejando entrever una jornada donde el viento fuerte e inconstante marcarán el ritmo. La temperatura apenas alcanzará los 11°C, mientras los cánticos de las nubes y el leve olor a tierra mojada anticipan la llegada de las lluvias.

La tarde promete ser un contraste notable. Las probabilidades de lluvia aumentan, especialmente en la noche, sumando un 15% a la incertidumbre del día. Se prevén ráfagas de viento que superan los 30 km/h y una humedad que podría resultar agobiante. Por ello, no olvides llevar un paraguas si decides salir, ya que la inestabilidad será la protagonista en cada rincón.

Tarazona: cielo cambiante y ambiente tranquilo

Las condiciones se presentan estables a lo largo del día, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados y un mínimo de 4, mientras que el viento soplará de manera suave, sin probabilidad de lluvias significativas en la tarde-noche.

Es un buen momento para disfrutar del aire libre y dar un paseo, aprovechando la frescura matutina y el ambiente tranquilo que caracterizará las actividades diarias. Ideal para salir a disfrutar de la ciudad o simplemente dar un paseo por el parque.