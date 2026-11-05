La UCO despliega nuevos registros por amaños en contratos públicos del Ministerio de Transportes

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado este jueves desde primera hora de la mañana un nuevo operativo en el marco del denominado caso Koldo. La unidad del Instituto Armado ha desplegado a sus efectivos para realizar nuevos registros por amaños en contratos públicos del Ministerio de Transportes y ha entrado en el domicilio de Valencia de José Luis Ábalos, uno de los condenados en el caso.

Las diligencias, en las que también participa la Fiscalía Anticorrupción, llegan un día después de que Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, acordara abrir una pieza secreta dentro de la causa, tras recibir un informe de la Guardia Civil que alertaba de la posible existencia de nuevos amaños.

El instructor indaga en el marco del caso Koldo o caso PSOE en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso de las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel –Ábalos a 24 años y tres meses, Koldo a 19 y ocho meses y Aldama a cuatro años y seis meses–, aunque permitió al empresario no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir. Moreno también investiga en la causa amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.