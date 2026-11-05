Última Hora de la Actualidad Política y elecciones 11-N en España, en directo: Sánchez reestructura el Gobierno tras la Crisis de Urda y la marcha de Puente

Este jueves 5 de noviembre, la actualidad política en España pasa por la Cumbre Iberoamericana, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado un frío saludo con su homólogo argentino, Javier Milei. Además, el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que acudirá al debate que se ha planteado para el 26 de noviembre.

De igual manera, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado a primera hora de este jueves un nuevo operativo en el marco del caso Koldo, en el que se investigan nuevas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento, según han confirmado fuentes próximas a la investigación. La actuación policial llega un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordara abrir una pieza secreta dentro de la causa, tras recibir un informe de la Guardia Civil que alertaba de la posible existencia de nuevos amaños.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a los países iberoamericanos a seguir los pasos de Canadá que ha optado por acercarse más a Europa ante la política mantenida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha llegado a plantear su anexión como un estado más de Estados Unidos.

Durante la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real, Sánchez ha querido invitar a la «reflexión» a los presentes, entre los que estaban varios mandatarios iberoamericanos como los de Chile, Honduras o Bolivia, cuyos países forman parte de la iniciativa Escudo de las Américas promovida por Trump.