Última Hora de la Actualidad Política y elecciones 11-N en España, en directo: Sánchez reestructura el Gobierno tras la Crisis de Urda y la marcha de Puente

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Este jueves 5 de noviembre, la actualidad política en España pasa por la Cumbre Iberoamericana, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado un frío saludo con su homólogo argentino, Javier Milei. Además, el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que acudirá al debate que se ha planteado para el 26 de noviembre.
De igual manera, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado a primera hora de este jueves un nuevo operativo en el marco del caso Koldo, en el que se investigan nuevas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento, según han confirmado fuentes próximas a la investigación. La actuación policial llega un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordara abrir una pieza secreta dentro de la causa, tras recibir un informe de la Guardia Civil que alertaba de la posible existencia de nuevos amaños.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a los países iberoamericanos a seguir los pasos de Canadá que ha optado por acercarse más a Europa ante la política mantenida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha llegado a plantear su anexión como un estado más de Estados Unidos.
Durante la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real, Sánchez ha querido invitar a la «reflexión» a los presentes, entre los que estaban varios mandatarios iberoamericanos como los de Chile, Honduras o Bolivia, cuyos países forman parte de la iniciativa Escudo de las Américas promovida por Trump.
La Audiencia Nacional acordó la apertura de una nueva pieza tras un informe de la UCO
Este nuevo registro llega después de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordase la apertura de una nueva pieza tras recibir un nuevo informe de parte de la UCO.
Los registros de la UCO se están llevando a cabo en la casa de Ábalos
Los registros de la UCO se están llevando a cabo en el domicilio del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en Valencia, donde los agentes estudian un posible delito de blanqueo.
Sánchez pide ambición a los socios iberoamericanos ante un mundo dividido: «Lo fácil sería no estar aquí hoy»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado «ambición» a los estados que participan en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid en un contexto internacional de división y frente a quienes optan por el unilateralismo y la guerra: «Lo fácil en un mundo como el de hoy sería no estar aquí», ha señalado en la apertura del plenario en señal de agradecimiento.
Durante su intervención, con la que ha abierto la sesión, ha aplaudido a los estados que han optado por acudir, evitando así refugiarse en las diferencias y resignarse a «un mundo cada vez más dividido».
«El mensaje que estamos trasladando es justamente el contrario, Iberoamérica ha elegido otro camino», ha indicado antes los líderes –incluido el presidente de Argentina, Javier Milei, con el que previamente se saludó friamente– y ante el Rey, Felipe VI, encargado de moderar el debate.
El jefe del Ejecutivo ha celebrado que la comunidad iberoamericana haya elegido el dialogo y la cooperación, «en un tiempo en el que algunos pretenden reducir las relaciones internacionales a la fuerza y a la subordinación» y promulgan el «unilateralismo».
La UCO inicia un nuevo registro por amaños en contratos públicos del Ministerio de Transportes
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado a primera hora de este jueves un nuevo operativo en el marco del caso Koldo, en el que se investigan presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento, según han confirmado fuentes próximas a la investigación. La actuación policial llega un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordara abrir una pieza secreta dentro de la causa, tras recibir un informe de la Guardia Civil que alertaba de la posible existencia de nuevos amaños.
Felipe VI pide a los líderes iberoamericanos encontrar en su diversidad una voz común
Felipe VI ha pedido este jueves a los líderes iberoamericanos reunidos en la cumbre de Madrid encontrar en su diversidad la fuerza para construir un proyecto común con el objeto de que «una voz iberoamericana» siga defendiendo el derecho internacional, el fortalecimiento de las instituciones y el compromiso con el respeto de la dignidad humana.
Así lo ha indicado el jefe del Estado español en unas palabras dirigidas a los jefes de Gobierno y de Estado y a las delegaciones asistentes al inicio de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana.
La diversidad de Iberoamérica, ha añadido, es una de sus mayores riquezas y precisamente en la que la comunidad encuentra la fuerza para construir un proyecto común.
Albares minimiza la ausencia de Milei en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana y justifica las de Lula y Sheinbaun
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha minimizado hoy la ausencia del presidente argentino, Javier Milei, a la inauguración anoche de la Cumbre Iberoamericana con los Reyes mientras que ha justificado las de los presidentes de Brasil y México, Luis Ignacio Lula da Silva y la de Claudia Sheinbaum.
Así lo ha afirmado durante una entrevista en RNE, en la que ha afirmado que Mieli estaba «por supuesto, invitado a la inauguración, a la cena» como el resto de presidentes iberoamericanos, «y ha tomado sus decisiones».
No obstante, ha quitado importancia a esta ausencia asegurando que no impide «avanzar» a la Cumbre, en la que ayer estuvieron presentes los 22 cancilleres que han acudido a Madrid y han cerrado ya la declaración de Madrid.
El titular de Exteriores ha querido destacar este último hecho dado que, según ha recordado, ha habido cumbres donde no ha habido declaración. Además, ha señalado que la declaración de Madrid «va a tener un contenido importantísimo» para los ciudadanos en varias materias: la movilidad académica y del talento con el reconocimiento de títulos; un mecanismo iberoamericano para hacer frente a los desastres naturales; una nueva estrategia de cooperación; una alianza para la inteligencia artificial, «importante para nuestro idioma» y en los ciudadanos y en la economía de los cuidados».
Ábalos pide al Constitucional anular su condena y suspender su cumplimiento en prisión
El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la sentencia a 24 años de prisión impuesta por el Supremo por mordidas en contratos públicos de mascarillas, en el que pide anular la sentencia y suspender la condena mientras el TC decide.
En el recurso, Ábalos expone ocho motivos para recurrir al Constitucional y sostiene que su condena se basó de manera determinante en la declaración incriminatoria del comisionista Víctor de Aldama, a quien se aplicó una atenuante muy cualificada y la suspensión de las penas de prisión.
Sin embargo, la defensa del ex ministro alega que no existen datos objetivos e independientes que corroboren la versión de Aldama sobre los supuestos pagos, propiedades, viajes, organización criminal o tráfico de influencias.
Frío saludo entre Sánchez y Milei en su primer encuentro cara a cara
Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado este jueves un frío saludo con motivo de la Cumbre Iberoamericana, en su primer cara a cara y tras la polémica por los insultos del presidente argentino al jefe del Gobierno español.
Sánchez ha ido saludando junto al rey y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, a los jefes de delegación asistentes a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales.
Un saludo oficial posterior al recibimiento a todos los asistentes por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien estrechó la mano del presidente argentino a su llegada mientras mantenían un protocolario intercambio de palabras.
En el saludo oficial, Milei ha dado la mano al rey entre sonrisas mutuas, y después ha hecho lo propio con Sánchez de forma mucho más fría y breve por parte de ambos.
Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana: «Somos una innegable potencia cultural admirada en el mundo»
El presidente del Gobierno ha asegurado durante su ponencia en la Cumbre Iberoamericana que España es una «innegable potencia cultural» y que es «admirada en el mundo».
El número de heridos ingresados en hospitales de C-LM baja a 20, 4 de ellos estabilizados en UCI
El número de heridos por el accidente ferroviario de Urda del 28 de octubre hospitalizados en cuatro centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 20, tras recibir el alta dos personas más respecto a este miércoles. De los heridos, ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, 4 permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI).
Hasta ahora ya han recibido el alta 90 de los 110 heridos hospitalizados inicialmente en un total de seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
De los 20 heridos que quedan ingresados, 16 permanecen en cama convencional y cuatro en UCI, según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este jueves.
Zelenski viaja hoy a Madrid para reunirse con Sánchez y mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aprovechará para mantener encuentros con varios mandatarios iberoamericanos presentes en la capital de España con motivo de la Cumbre Iberoamericana, según han informado fuentes gubernamentales.
Sánchez recibirá a Zelenski a última hora de la tarde en Moncloa, en la que será su quinta visita a España desde que se produjo la invasión rusa de su país en febrero de 2022. «El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como ha venido haciendo desde el inicio de la guerra», han explicado las fuentes.
Además, han precisado que, una vez concluya la Cumbre Iberoamericana, a primera hora de la tarde, el presidente ucraniano se reunirá con varios de los mandatarios asistentes «para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales».
El propio líder ucraniano ha confirmado su desplazamiento a Madrid para «importantes encuentros y conversaciones» con el foco puesto en reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, proteger a la población ucraniana y ampliar la cooperación y la producción en materia de defensa. Fuentes diplomáticas confirman a Europa Press que el mandatario ya ha aterrizado en España.
Abascal se reúne con Milei y le agradece su presencia en la Cumbre Iberoamericana
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este miércoles con el presidente de Argentina, Javier Milei, que se encuentra en Madrid por Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y este jueves.
«Esta noche me he reunido con mi amigo y aliado Javier Milei», ha escrito en un mensaje publicado en ‘X’, y añade que le ha «agradecido su presencia» en la Cumbre internacional.
Se trata de la segunda visita del mandatario argentino a Madrid en precampaña electoral después de que el pasado octubre se reuniera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, pero no con Abascal, que tuvo actos en A Coruña y Avilés durante la jornada.
Este jueves por la mañana asistirá al plenario de la cumbre, donde será recibido a su llegada tanto por el Rey como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, por lo que finalmente debería producirse la esperada imagen de ambos presidentes saludándose.
El Rey pide mantener el apoyo a Cumbres Iberoamericanas como «ejemplo de cooperación y contrapunto a rivalidades»
El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana a seguir apoyando el sistema de cumbres no solo por su «impacto positivo» en los ciudadanos sino porque en un mundo que avanza hacia un orden multipolar son un «ejemplo de entendimiento y cooperación» y también un «contrapunto a rivalidades».
Ese ha sido el mensaje que ha lanzado a los jefes de Estado y de Gobierno durante la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid y que precede a la cena que los Reyes ofrecerán a continuación en el cercano Palacio Real a todos los asistentes.
El monarca, que ha dicho «reconocerse orgullosamente en el espejo de Iberoamérica», ha llamado a «seguir apoyando con fuerzas renovadas» tanto a la Comunidad Iberoamericana, que vio la luz en 1991 en Guadalajara (México), como a su sistema de cumbres.
Feijóo asegura que acudirá al debate a cuatro que organiza Atresmedia: «A mí me gusta cumplir los compromisos»
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que acudirá al debate a cuatro que organiza Atresmedia y para que el que se ha planteado la fecha del 26 de noviembre, a cuatro días de las elecciones generales. Según ha dicho, a él le gusta «cumplir los compromisos».
«Aprovecho la ocasión para reiterar que yo voy a asistir al debate a cuatro organizado por Atresmedia. Ese es el compromiso: un debate en una privada, otro debate en otra privada y otro debate en la pública. A mí me gusta cumplir los compromisos», ha manifestado Feijóo en un encuentro en ‘La Razón’, que pertenece al grupo Atresmedia.
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No es el primer registro de la UCO
Esta no es la primera vez que la UCO está en el domicilio del ex ministro de Transportes, ya que en junio de 2025 los investigadores pasaron cerca de 10 horas en su casa en busca de pruebas de las comisiones por amaño de obra pública.