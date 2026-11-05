El vídeo de Sánchez con su ex chófer Corvillo detenido en la última redada de la UCO: «¡Gracias, Cristian!»

El jefe del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, agradeció personalmente a Cristian Corvillo —detenido este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo— su contribución a la plataforma con la que se presentó a las primarias del partido en 2017.

En concreto, en un acto de esta plataforma celebrado en Córdoba el 25 de abril de 2017, Corvillo ocupó uno de los puestos preferentes en el auditorio, sentado en primera fila a sólo dos asientos de por medio con respecto al de Pedro Sánchez. Únicamente les separaban en aquella primera la ex vicepresidenta Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado, y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, hoy vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.

Cuando Sánchez tomó la palabra desde el estrado, dio las gracias a Cristian Corvillo, junto a otros integrantes de la plataforma. «Quería también agradecer a otros muchos que no habéis tenido la oportunidad de subir aquí al atril, a compartir con todos nosotros y nosotras vuestras opiniones sobre la situación política del país y también del partido, pero gracias a vosotros, a vuestro trabajo silencioso, no conocido, este acto ha sido posible. Gracias a Teba, a Cristian, a Alfonso, a Carmen, a Rocío…», señaló Sánchez, citando también a otros militantes.

Sin embargo, desde el PSOE y el Gobierno están tratando de desvincular al líder socialista de la figura de Corvillo, arrestado por corrupción. En la nueva pieza secreta del caso Koldo que ha motivado hoy su detención, se investigan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Fuentes socialistas sostienen que este militante y empresario «no fue el chófer de Pedro Sánchez», aunque admiten que «pudo llevarle en coche circunstancialmente en las primarias», cuando el hoy inquilino de la Moncloa era sólo candidato la secretaría general del PSOE tras dejarla de manera abrupta en octubre de 2016.

En la misma línea, fuentes del partido han asegurado a Efe que el PSOE nunca ha pagado a Corvillo, a «quien dicen no conocer», señala textualmente el teletipo de la agencia pública dependiente del Gobierno. Las mismas fuentes no descartan que el detenido este jueves pudiera haber conducido el coche en el que viajaba Sánchez, «como lo pudo haber hecho cualquier otra persona», añaden tales fuentes del PSOE a Efe.

Ya en 2024, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno hizo referencia a Cristian Corvillo y su hermano Rubén -también arrestado hoy- dentro de la instrucción del caso Koldo. El magistrado indicó que ambos «podrían compartir intereses societarios con Aldama y sus socios, a la par que prácticamente todos ellos habrían coincidido con Koldo».

Se da la circunstancia de que Corvillo consiguió ascender en influencia en el PSOE tras las primarias de 2017 que enfrentaron a Pedro Sánchez y Susana Díaz. En este contexto, ejerció fundamentalmente como empresario, hasta el punto de que se le considera, según el sumario, testaferro del comisionista Víctor de Aldama.

La UCO registró este jueves el domicilio de este militante socialista, natural de la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo, dentro de una operación con otras cinco detenciones en Madrid, Valencia y Sevilla. En Valencia, en el domicilio del ex ministro José Luis Ábalos, ha sido arrestada su novia, Andrea de la Torre.

En esta investigación, el juez Moreno ya detalló que el 12 de mayo de 2022 la empresa «Corvillo Energy titulada por Rubén Jonás, habría adquirido participaciones de MTM 180 Capital SL», una sociedad que el empresario Víctor de Aldama «empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión en el momento de los hechos investigados y a través de la cual percibió 3,3 millones de euros procedentes de las adjudicaciones investigadas», esto es, del dinero público que se obtuvo por los contratos de mascarillas.

Hospedajes en Andalucía

Asimismo, los investigadores de la Guardia Civil apuntaron que Cristian Corvillo habría coincidido con Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en varios hospedajes desde octubre de 2019 hasta junio de 2021, citando ubicaciones de Torremolinos (Málaga), Jaén y Sevilla. A veces también con su hermano Rubén y aprovechando los viajes de Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE, a estos puntos de Andalucía.

Por ejemplo, el 20 de octubre de 2019, el ex ministro se desplazó a Torremolinos con motivo de la inauguración de una conferencia sobre buques pesqueros y pesca ilegal. Casi medio año más tarde, Ábalos viajó a Jaén para asistir a una reunión con el presidente de la Diputación y el alcalde de la ciudad; y en Sevilla, el ex dirigente socialista acudió para apoyar la candidatura de Juan Espadas, el que fuera hombre de Pedro Sánchez en Andalucía, a presidir la Junta de Andalucía. En estas localizaciones, los investigadores situaron también a Corvillo, con negocios en el sector asistencial.