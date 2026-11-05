El PP sobre la redada contra los amaños en Transportes: «Estamos ante la traca final del sanchismo»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado a la última redada policial contra el amaño de contratos en el Ministerio de Transportes denunciando que «la corrupción cuesta vidas». Y es que esta operación de la UCO de la Guardia Civil se ha ejecutado con registros en la sede de Adif Alta Velocidad sólo una semana después de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales y decenas de heridos. Igualmente, apenas han transcurrido nueve meses del siniestro en la misma vía a la altura de Adamuz (Córdoba), donde hubo 46 fallecidos.

El número dos del partido de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que «estamos ante la traca final del sanchismo decadente» tras los episodios de las últimas semanas, esto es, ante «la ineficacia más absoluta y la corrupción masiva». Un hilo que «une al Ministerio de José Luis Ábalos con el de Óscar Puente», ha enfatizado Tellado.

El candidato del PP por La Coruña al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha señalado que, mientras se cumple una semana del accidente de Urda, «tenemos registros en Adif y la detención de Andrea, la novia de Ábalos colocada en Logirail», filial de Renfe. Andrea de la Torre ha sido detenida en la casa del ex ministro en Valencia por su implicación en un presunto delito de blanqueo de capitales.

Además, Tellado ha incidido en la detención de Cristian Corvillo, quien hizo de chófer de Pedro Sánchez. «La banda del Peugeot tenía un chófer, y también se confirma que está en la trama. El chófer, los dos números 2 de Pedro Sánchez y el guardián de sus avales, Koldo García. Todos los acompañantes de Sánchez en ese coche de las primarias están o condenados o imputados. Solo queda él», ha manifestado el secretario general del PP sobre Sánchez. En su caso, tanto Ábalos como Koldo cumplen condena ahora mismo en la prisión madrileña de Soto del Real por el caso de las mascarillas.

Tellado ha recordado que, desde que Sánchez convocó elecciones hace justo un mes, «la Audiencia Nacional ha requerido al PSOE sus cuentas, ha imputado a un exalto cargo de Chávez que logró la nacionalización a través de la Ley de Nietos, Sofía Puente está al borde también de la imputación por tratar de manipular el censo a través de esa ley, y la Fiscalía pide para Zapatero la imputación por malversación. «Efectivamente, no todos somos iguales. El partido de la corrupción, de las mordidas y de los accidentes mortales en tren, es el Partido Socialista», ha dicho el dirigente del PP sobre el nuevo relato de Ferraz y Moncloa en esta precampaña.

«En la España de Sánchez no hay un solo día sin sobresaltos. En el mejor de los casos, hay redadas o dimisiones. Y en el peor, accidentes ferroviarios como el sucedido en Toledo, el pasado miércoles. Los españoles no merecen vivir así. Pero tienen que tener la certeza de que esto se va a acabar. El 29 de noviembre la democracia echará a toda esta mafia. La decencia se impondrá a la delincuencia y la gestión a la corrupción», ha remachado Tellado.

Informe de la UCO al juez

La UCO de la Guardia Civil ha desplegado este nuevo operativo tras hacer entrega al instructor de un informe sobre amaños en el caso Koldo. Las diligencias se han desarrollado en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno indaga dentro del caso Koldo en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a esta causa la compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel —Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro—, aunque el empresario y comisionista no entró en prisión por su colaboración con la justicia y la condición de que no vuelva a delinquir, informó Ep.