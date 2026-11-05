El Ministerio de Transportes, que hasta este martes encabezaba Óscar Puente, retiró 105 millones de euros destinados a «mejorar el transporte público» para sufragar el Verano Joven. El Gobierno creó en 2023 sus descuentos en viajes estivales de tren y bus para personas de menos de 30 años. Estas ayudas cuestan más de 110 millones de euros anuales a las arcas públicas. Como las subvenciones se pusieron en marcha después de los últimos presupuestos aprobados –a finales de 2022–, el Ejecutivo se vio obligado a movilizar otras partidas para sufragar estos subsidios. Y para ello, se detrajo del dinero destinado a ayudas para mejorar las infraestructuras públicas en 2025. Es decir, apenas un año antes de las dos tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) que han dejado 115 fallecidos.

Las ayudas que ha puesto en marcha Transportes permiten a los jóvenes de entre 18 y 30 años viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de cada año con descuentos de hasta el 90% en tren y autobús.

«Los resultados del Verano Joven 2023 son una evidencia clara del éxito de la medida, demostrando la apuesta del Gobierno de España para garantizar el derecho a la movilidad a toda la población», se vanaglorió Puente al aprobar un año más su Verano Joven.

Los usuarios en redes sociales han asociado esta medida al Gobierno y, en plena precampaña de las generales, la han enarbolado como bandera del Ejecutivo socialista para ponerla en valor frente a la oposición. «Despidiéndome del Verano Joven que va a desaparecer el 29 de noviembre para siempre», rezaba un usuario en redes. Otro decía: «Cuando os quedéis sin Beca MEC, Verano Joven y Bono Cultural, os lamentaréis de vuestro voto».

100 millones para el Verano Joven

El coste del Verano Joven para las arcas estatales ha oscilado entre los 120 y 130 millones de euros en sus primeros 4 años de vigencia:

2023 . 170 millones de euros.

. 170 millones de euros. 2024. 139.132.121,87 euros.

139.132.121,87 euros. 2025. 118.893.176,52 euros.

118.893.176,52 euros. 2026. 130.539.654,60 euros.

El Gobierno, sin embargo, lleva desde 2023 sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Y esto ha provocado que la financiación de estas ayudas tenga que hacerse a través de modificaciones presupuestarias. En 2023 y 2026 se hizo a través de un crédito extraordinario, es decir, el incremento de una partida de forma puntual para la que no había fondos previstos. Sin embargo, en 2024 y 2025 se hizo a través de transferencias de crédito. Esto último implica mover el dinero de una partida, restándole el presupuesto a esa, para pagar otra con fines diferentes.

El Gobierno, en 2025, sufragó el Bono Joven casi al completo con 80 millones que el año anterior iban a parar a ayudas a las comunidades autónomas «para medidas sociales y mejora de la calidad en los servicios de transporte público». Y otros 25 millones para este mismo fin para subvenciones a «entidades locales».

Esas cantidades se correspondían con la totalidad de las ayudas presupuestadas para comunidades y ayuntamientos. En otras palabras, Transportes les retiró todas las ayudas al transporte público ese año a las autonomías y a los municipios para pagar el Verano Joven.

Ese gasto iba destinado, concretamente, a «fomentar un sistema de transporte orientado a mejorar la movilidad de los ciudadanos y la competitividad de nuestra economía». Y pretendían, hasta que se les retiraron los fondos, «ampliar y mejorar la oferta de los actuales servicios de transporte colectivo terrestre», así como la «creación de nuevos servicios de transporte público» o el «incremento de la oferta existente».

1,5 millones de viajeros

La medida ha llegado este año a 1,5 millones de viajeros, que han realizado 6,5 millones de trayectos. Los destinos más demandados, según Transportes, son la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Concretamente, las rutas más demandadas son las que conectan Madrid y Valencia; la de Barcelona y Madrid; la de Málaga y Madrid; la de Madrid y Sevilla; y la de Madrid y Alicante.

La cartera de Puente celebró en un comunicado que, gracias a estas ayudas para los jóvenes, «se está consiguiendo fomentar su desarrollo personal, al permitir que conozcan nuevos lugares y culturas; así como fortalecer sus relaciones sociales». «Además, es una iniciativa que permite potenciar el sector turístico y cultural», subrayaban.

Sin embargo, no se mencionaba de dónde salía el dinero para sufragar ese gasto pese a que no había Presupuestos Generales del Estado. Durante la comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso de este martes, Puente anunció su dimisión al frente de la cartera que ha gestionado desde 2023 después de dos tragedias ferroviarias que han costado 115 vidas en menos de nueve meses.

El propio político socialista admitió que «un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos». «Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», reconoció.

Y se despidió con una crítica a los partidos de la oposición, PP y Vox: «Quienes asoman como alternativa no resolverían ninguno de los problemas que existen y que aquejan a nuestra sociedad y crearían más bien, al contrario, otros o agravarían los existentes». «Un gobierno de esas características será desastroso para nuestro futuro», sentenció Puente tras dimitir por los dos accidentes que han dejado 115 muertos.