Pánico en el PSOE ante la desmovilización: envío masivo de cartas para conseguir interventores en las mesas electorales

Varias agrupaciones del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, están enviando cartas desde ayer a la militancia, a través de emails personalizados en los que solicitan a los militantes no solamente que se movilicen, sino que se ofrezcan voluntarios para estar presentes en las mesas electorales el próximo 29 de noviembre y hacer las labores de interventores y apoderados socialistas.

La misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, está encabezada con el logo clásico del PSOE, del puño y la rosa en rojo sobre fondo blanco; está fechada el pasado 3 de noviembre, coincidiendo con la comparecencia del ya ex ministro de Transportes, Óscar Puente, y firmada por el secretario de organización de la agrupación en cuestión.

En ella, se dice textualmente: «No os voy a engañar, compañeras y compañeros, está siendo especialmente difícil la labor de cubrir las mesas electorales con representantes de nuestra organización de cara al próximo 29 de noviembre. Y ese es el motivo de esta carta».

A partir de ahí, el dirigente firmante se lamenta de que han estado haciendo llamadas individualizadas y que se encuentran con «llamadas sin respuesta» o, en muchos casos, cuando se atiende la llamada del PSOE y de la agrupación, «no hay disponibilidad» para poder trabajar con y para el PSOE de cara al 29-N, a pie de urna y de mesa electoral.

Según las fuentes socialistas consultadas, «la situación en general está siendo muy complicada, porque se nota desánimo y desconcierto entre los compañeros» y eso, según continúa lamentando, afecta a la captación de voluntarios para «tareas que se han hecho siempre con normalidad y sin problemas». «Nuestra gente está desmovilizada», añade esta misma fuente.

Más participación, menos voluntarios

De hecho, según comunicó el propio PSOE tras las elecciones generales de 2019, en aquellos comicios dispuso de un total de 50.000 interventores y 21.000 apoderados, todos ellos voluntarios. Según las fuentes consultadas, esta cifra bajó sensiblemente en las últimas elecciones generales, el 23 de julio de 2023. Entonces, el PSOE no ofreció cifras oficiales del número de interventores y apoderados que habían estado en su nombre y bajo sus siglas en los colegios electorales.

Según los dirigentes y ex dirigentes socialistas consultados, en las últimas elecciones se consideró «normal» la menor afluencia de voluntarios del PSOE, puesto que las elecciones se celebraron en pleno período vacacional de buena parte de los españoles.

Paradójicamente, en esta ocasión, cuando las encuestas y sondeos están proyectando una participación electoral de entre el 74 y el 77%, parece que los voluntarios dentro de la organización socialista, en cambio, brillan por su ausencia, «si comparamos los datos con anteriores elecciones», según puntualiza uno de los socialistas consultados.

Ese es el motivo por el que, especialmente desde federaciones en las que el PSOE dejó de gobernar en las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2023, se haya puesto en marcha esta primera llamada a la militancia a cubrir los puestos que antaño se cubrían casi de manera automática y que hoy se le está poniendo tan cuesta arriba a los socialistas.