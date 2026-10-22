El ‘cara a cara’ entre Feijóo y Sánchez será el 16 de noviembre

El PSOE ha aceptado participar en un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el 16 de noviembre en la televisión privada y un debate a cuatro en RTVE el 26 de noviembre. Los socialistas quieren repetir el esquema de las elecciones generales de julio de 2023, con un primer enfrentamiento con la principal oposición organizado por un grupo privado y un segundo encuentro en la televisión pública con el resto de formaciones. El PP ya confirmó que aceptaba un cara a cara con Sánchez y se prevé que sea en Mediaset, aunque aún no se ha confirmado.

Desde el Partido Socialista se insiste en que se quiere repetir el modelo de julio del 2023, en el que Pedro Sánchez acudió a los dos debates planteados: participó tanto en el debate ‘cara a cara’ organizado por Antena 3 (Atresmedia) como en el debate a cuatro celebrado en los estudios de RTVE. Alberto Núñez Feijóo, por el contrario, prefirió ausentarse: acudió al cara a cara, pero no al debate a cuatro.

Desde el PSOE se ha asegurado que «no se va a vetar a ninguna cadena privada, de igual forma que no vamos a consentir, bajo ningún concepto, el veto a la televisión pública. La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas».

El Partido Socialista no elegirá ni vetará a ningún grupo mediático. En su lugar, pide a todos los grupos que encuentren un acuerdo entre ellos y que emitan la señal en abierto para todas las cadenas, como ya se ha comprometido a hacer TVE.

El PP ya aceptó los debates

Hace diez días, el PP confirmó que Alberto Núñez Feijóo participaría tanto en un cara a cara como en un debate a cuatro.

«La campaña electoral de las elecciones generales es una fantástica oportunidad para confrontar modelos entre la España que viene y la España que se va», aseguraron desde el PP en un comunicado. En el mismo, los populares desvelaron que han recibido «innumerables propuestas de entrevistas y debates» de medios de comunicación y canales alternativos.

En esta línea, el Partido Popular solicitó un debate cara a cara «entre los dos candidatos con posibilidad de presidir el Gobierno de España», en referencia a su líder, Alberto Núñez Feijóo, y a Pedro Sánchez. Además, contaron que hay una invitación por parte de Mediaset, que habían aceptado.

Las distintas propuestas de las cadenas

El cinco de octubre, tras anunciarse las elecciones del 29-N las distintas cadenas expusieron sus ofertas para la celebración de los debates.

Mediaset propuso realizar un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Atresmedia, por otro lado, ofreció el habitual debate a cuatro con los candidatos de las principales formaciones el miércoles 18 de noviembre, además de un cara a cara entre Sánchez y Feijóo el lunes 23.

Por su lado, RTVE ofreció tres debates distintos: un cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Un debate con los portavoces parlamentarios: propuesto prioritariamente para el lunes 23 de noviembre, contaría con la participación de los representantes del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo VOX, Grupo Plurinacional SUMAR, Grupo Republicano, Grupo Junts per Catalunya, Grupo Euskal Herria Bildu y Grupo Vasco (EAJ-PNV). Y por último, un debate a cuatro: propuesto para el jueves 26 de noviembre, reuniría a los candidatos y candidatas a la Presidencia del Gobierno de las cuatro principales fuerzas políticas que concurran a los comicios.