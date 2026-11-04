Ex ministros y ex dirigentes del PSOE negocian un manifiesto público para pedir que no se vote a Sánchez

Varios ex ministros y ex dirigentes del PSOE antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la secretaría general del partido. Debaten sobre la necesidad de presentar un manifiesto público conjunto para manifestar su negativa a votar la candidatura encabezada por Sánchez. Según han asegurado a OKDIARIO, ellos, individualmente, ya han decidido no apoyar a Sánchez en las elecciones del 29-N. Pero algunos de los consultados van más allá y defienden la elaboración de un manifiesto conjunto para expresar su rechazo a Sánchez.

La idea empezó a circular de boca en boca desde que el ex presidente del Gobierno, Felipe González, afirmase en una entrevista en TVE que no pensaba votar una candidatura encabezada por Pedro Sánchez y, en su lugar, aseguró que estaba dispuesto a depositar un «voto en blanco» en las urnas, el próximo 29 de noviembre, en las elecciones generales.

Poco después, en otro espacio televisivo de máxima audiencia, como Horizonte, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, otro ex dirigente socialista, el ex secretario general del PSM, Tomás Gómez, convertido en militante de base desde que Pedro Sánchez ordenase defenestrarlo y hasta cambiar la cerradura de su despacho para impedir su entrada, entonó el mismo discurso que González: no votaré a Sánchez. Tomás Gómez argumentó así su decisión: «no voy a votarlo porque no se presenta el PSOE; aquí se presenta Pedro Sánchez».

Con estas tesis coinciden un buen número de ex dirigentes y ex ministros del PSOE, de la etapa de Felipe González y de la del propio José Luis Rodríguez Zapatero, pero el debate que se ha abierto ahora mismo es si debe o no hacerse un manifiesto público para pedir que no se vote a Sánchez, porque no consideran que se esté votando al PSOE, o a los valores que siempre ha representado el PSOE, o mantener sus posiciones de forma individual y solamente si les preguntan, manifestarse.

En este punto, hay un nutrido grupo de ex ministros y ex dirigentes que han planteado la posibilidad de organizarse y presentar ese manifiesto en público, pero otro sector, decidido igualmente a negar su voto a la candidatura socialista encabezada por Pedro Sánchez, es reticente y prefiere mantener esa postura, que va tomando cuerpo en una parte histórica del PSOE, en una acción personal.

En los próximos días, los partidarios de la publicación del manifiesto conjunto esperan convocar un encuentro para proponer y someter a debate y votación, si fuera necesario, su idea.

Todos y cada uno de los consultados están decididos a negarle el voto al PSOE, pero no todos coinciden con la propuesta de González de votar «en blanco». Hay quienes apuestan, por el voto útil que, en esta ocasión, en palabras de un reconocido ministro de Felipe González, «solamente puede ser votar al PP y procurar así que cambien las cosas en España y en el PSOE».

La propuesta tiene pros y contras y es lo que están debatiendo en esta fase los consultados, mientras animan a otros de sus allegados a sumarse al debate. Pero todos ellos son conscientes de que una iniciativa como esta podría desembocar en la apertura de un expediente disciplinario y la expulsión de quienes se sumen a esa acción colectiva, si es que llegan a ponerla en marcha finalmente, porque sería uno de los supuestos establecidos por los Estatutos del PSOE para la pérdida de la condición de militante del PSOE.