Génova se lanza a por los socialistas descontentos: «Votar ahora al PSOE es avalar a Puente como ministro»

La dirección del PP está detectando trasvase de voto desde el PSOE hacia la formación de Alberto Núñez Feijóo, y quiere afianzar este caladero lanzándose a conseguir el apoyo de más descontentos socialistas. De ahí que desde Génova se esté incidiendo en el perfil de «gestor» que representa Feijóo y en el «desgaste» que supone para el partido de Pedro Sánchez su negligencia en las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), con 115 víctimas mortales en apenas 9 meses.

En este contexto, fuentes de Génova ven en la insostenible situación del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, una brecha por la que seguir arañando votos de la «socialdemocracia» que no comulga con el sanchismo. «Votar ahora al PSOE es avalar a Puente como ministro», advierten tales fuentes de la dirección del PP.

Para estas fuentes de Génova, si Sánchez mantiene a Puente, ello implica que «las víctimas mortales te importan menos que los porcentajes de voto y eso es difícil de explicar». «No es ético que destituir a un ministro dependa de si eso te quita votos en campaña», subrayan.

El propio Feijóo se referió a esta cuestión este lunes en su intervención en abierto ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP reunido en Génova. «Aún no han entregado todos los cuerpos a las familias y están con sondeos para ver si les perjudica o les beneficia electoralmente el cese del ministro. En estos momentos, decidir si cesas a un ministro por lo que te digan las encuestas te da el nivel moral de esta gente. Que es ninguno», recalcó el jefe de la oposición.

Además, Feijóo reprochó a Puente que dijera que le aguarda un «calvario en campaña». «No, señor ministro: el calvario no lo está sufriendo usted. El calvario es de las familias que esperan un cuerpo. El calvario es de quienes no volverán a ver a sus seres queridos. El calvario es de los heridos. El calvario es de todo un pueblo», apostilló el presidente del PP.

De esta manera, concluido el luto oficial, el PP ha vuelto a la carga a la hora de denunciar que «no es España la que falla, sino su gobierno». Todo ello con la vista puesta en poder crecer en apoyos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

De este modo, Feijóo reconoció este lunes en una entrevista en Telecinco que ha habido una «fuga» de voto de «indignados» que se ha ido a Vox, según reflejan las encuestas, pero aseguró que el Partido Popular «ha ido de menos a más» y que estaría consiguiendo respaldo de «abstencionistas, nuevos votantes y electores socialdemócratas», según los datos demoscópicos que manejan en Génova.

«Yo vengo de la gestión»

No obstante, al mismo tiempo, las fuentes de la dirección popular revelan que se está trabajando para recuperar ese voto que era del PP y que se fue a Vox. Por tanto, en la sala de máquinas de Génova creen que enfatizar el perfil «gestor» de Feijóo tras la tragedia de Urda también servirá para atraer a esos votantes de Vox que ante apostaron por el Partido Popular. «Se fueron por considerar que no éramos duros, y ahora pueden volver por nuestro bagaje en la gestión», destacan las fuentes citadas.

Lo expresó así en primera persona el líder de los populares este lunes, mirando a derecha e izquierda: «Yo vengo de la gestión, me he dedicado toda mi vida a ello. Es lo que sé hacer y creo sinceramente que es lo que este país necesita ahora. Por tanto, pido, exijo, que nos ahorren los bailes, las reflexiones sexuales o las promos de televisión haciendo burlas sobre el estado lamentable de nuestro sistema ferroviario», reclamó.

«España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita a alguien que quiera y sepa gobernar. Y con toda humildad digo, yo sí sé hacerlo», resaltó Feijóo, aludiendo a su etapa en Correos y el Instituto Nacional de Salud (Insalud) en el Gobierno de José María Aznar y a sus cuatro mayorías absolutas en Galicia.