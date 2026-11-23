El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha manifestado este lunes en Valencia que no renuncia «a que el PP tenga un resultado extraordinario» en las elecciones generales del próximo día 29 que le permita «gobernar en solitario». Borja Sémper ha explicado, en relación a esta misma cuestión, que él también reniega «de esa norma en virtud de la cual el Partido Popular solo puede gobernar en solitario cuando tiene mayoría absoluta».

Según ha expresado Borja Sémper, el PP aspira a una «mayoría suficiente» que le permita «gobernar en solitario», pero ha advertido también que los populares «no» están «condenados a gobernar solo con mayoría absoluta» y que tendrán que llegar a «pactos con otras formaciones políticas», como sucede «en otros lugares de España, donde hemos ofrecido estabilidad y buen gobierno».

Borja Sémper ha efectuado estas manifestaciones en una jornada en la que ha asistido a una reunión con el sector cultural valenciano, junto a la alcaldesa de la tercera ciudad de España y cabeza de lista del PP en estas elecciones generales por la provincia de Valencia, María José Catalá. Un acto al que han acudido más de 70 representantes del sector cultural valenciano. Y en el que Bórja Sémper y María José Catalá han trasladado las propuestas del PP en materia cultural.

Además, ha explicado que la «revolución cultural» que el PP propone para España «es tener un presidente del Gobierno que gobierne para todos». Borja Semper ha pedido el voto para «tener, además de buenos gestores, también un presidente del Gobierno que gobierne para todos, para los que lo han votado y para los que no, y volver a unir a los españoles».

En este sentido, Borja Sémper ha reflexionado que los españoles «no estamos condenados a vivir enfrentados, no estamos condenados a vivir permanentemente enfadados, tenemos derecho a que la política deje de ser un problema».

El dirigente popular ha sentenciado que en España «tenemos que abrir una etapa luminosa y de alegría y no tanto de cómo nos pegamos entre unos y otros».

Además, ha destacado que la cultura «se tiene que conjugar de muchas maneras, pero, sobre todo, en términos de libertad y transgresión». La cultura, según ha explicado, la cultura «tiene que incomodar, pero ojo, a izquierda y derecha, aquí no vale la cláusula oculta de determinadas políticas de izquierda, que acepta la cultura, siempre y cuando me dé la razón. No, libertad».

Con el portavoz del PP en Valencia este lunes, los populares continúan manteniendo una presencia continua de dirigentes nacionales en la Comunidad Valenciana. El pasado sábado, llenaron la plaza de toros de Valencia con más de 12.000 personas en torno a Feijóo. El domingo, fue el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ofreció un mitin en Elda (Alicante). Este lunes es Borja Sémper quien ha viajado a Valencia. Y este martes será de nuevo Feijóo quien acuda a Alicante para otro mitin. En este caso, en los jardines del Museo Arqueológico Provincial (MARQ).

Una apuesta muy clara del PP que, en el caso de Alicante, tiene por objeto arrebatar un diputado al Frente Amplio, conformado, entre otros, por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Compromís.