Feijóo acusa a Sánchez de «ruin» por gestionar la tragedia de Urda «pensando en el poder como único fin»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «infame, cruel y ruin» por gestionar la tragedia de Urda «pensando en el poder como único fin».

Así lo ha señalado en una comparecencia en abierto ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido (con presencia de candidatos al 29-N), que ha sido convocado con la finalidad de reorientar la estrategia de campaña tras la catástrofe ferroviaria del pasado miércoles. Durante el mismo, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas, que se elevan de momento a 69 fallecidos.

El presidente del PP ha reivindicado la «gestión, el rigor y la experiencia» porque la actual situación que vive España «no se arregla con frivolidad ni tampoco con bravuconadas».

«Exijo que nos ahorren los bailes, las reflexiones sexuales, o las promociones de televisión haciendo burla sobre el estado lamentable de nuestro sistema ferroviario. España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita alguien que quiera y sepa gobernar. Y con toda humildad digo: yo sí sé hacerlo», ha enfatizado.

En esta línea, Feijóo ha criticado que durante estos ocho años, Sánchez haya utilizado el poder como un fin en sí mismo y se ha preguntado «para qué tanto relato, para qué batir récords de recaudación y para qué presumir de que el tren vive el mejor momento de su historia. ¿Para qué? Hasta esta tragedia se gestiona pensando en el poder como único fin», ha censurado.

«Mi objetivo no es destruir al rival; esa es la política que está devastando nuestro país. Mi objetivo es la reconstrucción nacional y a eso convoco a todo el partido y a todo el país», ha pedido a lo suyos, a los que ha emplazado a salir a la calle a reivindicar «el cambio con valores», los valores que representaba la ex ministra del PP Fátima Báñez, fallecida en el accidente de trenes Urda (Toled). Este momento ha sido el más aplaudido por los presentes en el Comité Ejecutivo Nacional, en señal de homenaje.

300 millones en infraestructuras

Previamente, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa (Telecinco), Feijóo ha defendido que concurre a las urnas para liderar «un Gobierno que gobierne y que gestione para que España vuelva a funcionar», un compromiso que pasa por el nombramiento de altos cargos con «competencia, experiencia y muchísima gestión», ha remarcado, frente a lo que sucede con el Ministerio de Transportes del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Junto a ello, el jefe de la oposición ha advertido que se necesitarán hasta 300.000 millones de euros para invertir en infraestructuras ferroviarias, hídricas, viarias y eléctricas.

Además, ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez no ha atendido las advertencias de los maquinistas ni las quejas del centro de control de Atocha por sobrecarga de trabajo. Asimismo, ha criticado que el Gobierno tampoco ha acometido las necesarias auditorías ni ha atendido el plan de choque que aprobó el PP en el Congreso de los Diputados.

En este contexto, el líder del PP ha lamentado que, tras el accidente de Urda, en lugar de hacer una auditoría ferroviaria, el Ejecutivo de Sánchez esté ocupado en hacer una «auditoría demoscópica». «Todavía quedan restos humanos en esa zona y el Gobierno está preocupado por lo que opina la gente para su campaña electoral», ha reprochado. «Al Gobierno le interesa mucho más el relato que las víctimas y mucho más la percepción demoscópica que cumplir con su deber», ha remachado.

Frente a ello, Feijóo ha prometido llevar a cabo una auditoría de gasto para después poder decirles a los españoles «cuál es el estado de nuestro país», así como evitar el «gasto innecesario, burocrático, administrativo y político». Aquí, ha criticado la incoherencia de que haya «700 asesores en Moncloa y una tensión al máximo en la sala de control de Atocha de la Alta Velocidad». «¿Cómo es posible?», se ha preguntado.