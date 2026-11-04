Temor en el PSOE a un pinchazo de Sánchez en Valencia: lleva su mitin a un pabellón donde solo caben 1.300 personas

El temor a un potencial pinchazo en el mitin que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, protagonizará en Valencia este viernes, comienza a instalarse en el PSPV a 48 horas del arranque del evento con que Sánchez retoma la campaña electoral solo 10 días después de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). En este caso, el temor socialista al pinchazo no es tanto por miedo a no llenar, dado lo reducido del espacio, sino por carecer de la capacidad de convocatoria que permita ofrecer a los socialistas valencianos con Sánchez una imagen que muestre un evidente tirón electoral en la tercera ciudad de España. Algo de lo que ahora parece lejos Sánchez.

Y eso, que para un partido como el PSOE no debería resultar complicado movilizar en la tercera ciudad de España a 1.300 personas, que son las que caben en el espacio elegido del pabellón de Cabañal-Canyamelar, donde se celebrará el mitin.

A ese aforo, hay que restar lo que ocupe el escenario. En todo caso, nada que ver con los 12.000 asientos de la plaza de toros de Valencia, que llenará el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, el primer sábado de la campaña. De facto, serán 10.700 más que los escucharán a Sánchez. Un dato que evidencia las pretensiones de cada candidato.

Desde el pasado lunes, la dirección socialista en Valencia está efectuando continuos llamamientos a la militancia y a los cargos públicos para garantizar su asistencia. Los socialistas querían que el acto mostrara una imagen de un pabellón a rebosar y un respaldo masivo a Sánchez en el retorno del candidato socialista a la campaña, con el objetivo de realzar desde la tercera ciudad de España el mensaje del PSOE y a su líder.

Pero, la situación del PSOE en la Comunidad Valenciana también es complicada. Los socialistas, según algunas encuestas, han perdido un diputado en este territorio tras la catástrofe de Urda. Han bajado de cinco a cuatro y la deriva aún sigue.

Los mensajes de la dirección en la Comunidad Valenciana no calan en la sociedad. Tampoco lo han hecho en los últimos meses. De hecho, la dirección socialista, según las fuentes consultadas, tiene previsto poner en marcha cambios una vez concluyan estas elecciones generales para dotar de un perfil más político al grupo parlamentario, de cara a las autonómicas. Y ajustar las agrupaciones locales de cara a las elecciones municipales.

No obstante, de celebrarse este domingo las elecciones generales, según algunas encuestas, los socialistas no obtendrían en Valencia más que cuatro diputados, frente a seis del PP, que se dispara con Vox, ya que Compromis cae. Además, los socialistas no han presentado en la Comunidad Valenciana una propuesta con eco desde el arranque de la precampaña y siguen cargando contra Mazón, que no se presenta a esta campaña.