Sánchez retomará la campaña solo 10 días después de la catástrofe de Urda con un mitin en Valencia

El presidente del Gobierno y candidato socialista en los comicios del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, retomará la precampaña electoral con un mitin en Valencia, tal como ha podido confirmar OKDIARIO, el próximo viernes 6 de noviembre. Por tanto, solo diez días después de la tragedia ferroviaria del pasado miércoles, 28 de octubre, en Urba, en Toledo, con al menos 69 fallecidos, mientras que otras 41 personas continúan hospitalizadas.

Junto a Pedro Sánchez participarán en este acto la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y la cabeza de lista del PSOE por la provincia de Valencia, Pilar Bernabé, aunque previsiblemente el cartel será más largo.

La visita de Sánchez a Valencia, como se ha dicho, se producirá solo nueve días después de la catástrofe ferroviaria de Urba, en Toledo, por una fuerte colisión entre dos trenes de alta velocidad, un Renfe y un Iryo. Esa tragedia se ha cobrado la vida de al menos 69 personas. Otras 41 siguen hospitalizadas, y ya es uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos de la historia de España.

Sánchez ha retomado este lunes su agenda oficial, con su participación en el Foro World in Progress Barcelona 2026, en el que es su primer acto oficial tras el accidente. Pero una cosa son los actos como presidente del Gobierno y otra, bien distinta, la campaña y precampaña electoral.

El acto de Sánchez en Valencia ha trascendido en una jornada en que, tal como ha adelantado OKDIARIO, el presidente del Gobierno está ya pensando en destituir al actual titular de Transportes, Óscar Puente, tras recibir una encuesta que sitúa a los socialistas por debajo de los 95 escaños. Los datos de esa encuesta, como también ha avanzado OKDIARIO, han caído como una bomba en el Gobierno, donde la preocupación es total a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En medio de todo ese clima de inestabilidad en el Ejecutivo es cuando ha trascendido el acto de Sánchez en Valencia. Sin embargo, no se conoce todavía el lugar en que se celebrará el citado mitin, si bien las fuentes consultadas ofrecen dudas acerca de que el escenario elegido sea el Palau de les Arts, donde Sánchez ha acudido en anteriores campañas. Hay que recordar que en las últimas elecciones europeas, Sánchez protagonizó otro mitin en Valencia. En aquella ocasión, el elegido fue el centro cultural La Rambleta.

La visita de Sánchez a Valencia se producirá dos semanas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arrancara la campaña de los populares en la tercera ciudad de España en un acto celebrado entonces, precisamente en el Palau de les Arts.