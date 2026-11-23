David García, cabeza de lista de Vox por la provincia de Alicante para las elecciones generales del próximo día 29, critica el uso de la bandera de España del socialista Pedro Sánchez en un mitin reciente tras gobernar con los partidos que quieren romperla: «Sánchez se ha sonado los mocos con la bandera de España siempre que ha podido». En materia de mujer, recuerda que su formación «somos los únicos que estamos diciendo que no queremos ver a las mujeres bajo cárceles de tela». Y explica que con la prioridad nacional que tanto critica la izquierda, «Lo que pedimos es que si hay una ayuda o una vivienda, tiene que ser para un español».

PREGUNTA.- Vox tiene dos actos en la Comunidad Valenciana en solo siete días. Uno, el de la Plaza de Toros de Valencia, con capacidad para 12.000 personas, donde cerrará la campaña Santiago Abascal. Y otro, en la localidad de San Vicente del Raspeig, pegadita a Alicante, en el pabellón de El Sequet, donde caben 6.500 personas. Estaba yo haciendo cuentas y ustedes van a reunir cerca de 19.000 personas en dos actos en la misma comunidad autónoma en un plazo de siete días.

RESPUESTA.- Sí, la verdad es que es una apuesta arriesgada, pero yo creo que lo que estamos viendo en la calle es reflejo de la capacidad que mueve Vox. La gente tiene muchísimas ganas de escuchar a Santiago Abascal, de mostrar el apoyo y la fuerza que tiene la provincia de Alicante. Yo creo que tenemos que ser esa punta de lanza de la Comunidad Valenciana para derrotar a Pedro Sánchez. Y esta es una manera de demostrar la fuerza que tiene Vox en la provincia de Alicante y las ganas que tenemos de acabar con esas políticas que han enterrado a los alicantinos y los han mandado al furgón de cola en cuanto a financiación. Y las políticas de Pedro Sánchez, yo creo que los alicantinos somos conscientes del daño que nos están haciendo.

P.- Dentro de esas políticas de Sánchez, se encuentra el tema de la seguridad ciudadana que, por lo que hemos visto en el último balance de criminalidad, es terrible lo que está pasando en cuanto a las agresiones sexuales con penetración y otros tipos delictivos.

R.- Sí, en la Comunidad Valenciana y en Alicante ha aumentado la delincuencia. Y, por ejemplo, en la provincia de Alicante, uno de los casos más sangrantes es Elche, donde han aumentado las agresiones con penetración en más de un 1.200%; según datos del propio Ministerio. Ha aumentado la presencia de mafias, la presencia de drogas, las riñas tumultuarias, los homicidios han aumentado en la provincia de Alicante muchísimo y es una nota palpable de que el abandono de Marlaska y de Pedro Sánchez en cuanto al tema de seguridad y esas políticas de fronteras abiertas han cambiado completamente las calles de Alicante y la han convertido en barrios inseguros.

P.- ¿Cuáles son las primeras medidas que, si VOX entra en el Gobierno, tomarían en materia de seguridad?

R.- Sin política de fronteras seguras no se puede hablar ni de vivienda, ni de sanidad, ni de seguridad en los barrios, ni de bienestar social. No se puede hablar de nada porque han metido millones de personas en los últimos cinco años y eso ha colapsado por completo todos nuestros servicios. Nos encontramos en una a una situación donde la sobresaturación de entrada de personas ha provocado el tensionamiento de los barrios, de la vivienda, de la sanidad, de la educación, de todo. Entonces, es lo primero, una política de fronteras seguras que nos permita atajar el problema de la entrada masiva de personas que hemos tenido, seis millones de personas en los últimos cinco años. Y, a partir de ahí, trabajar con diversas políticas: desde la bajada de impuestos, inversiones en sanidad, en educación, apoyo a la economía y, sobre todo, estar al lado de las familias alicantinas que lo están pasando muy mal y que, por ejemplo, la palabra ahorro ha desaparecido por completo del vocabulario de muchas familias.

P.- Ustedes propusieron, y la Comunidad Valenciana es ejemplo de su aplicación, algo que ahora Pedro Sánchez quiere borrar, que es el principio de prioridad nacional, que se fundamenta en que las personas que tienen arraigo en una localidad tengan prioridad sobre los recién llegados. ¿Podría explicar un poco este falso mantra que ha sacado el socialismo sobre los perjuicios de esta prioridad nacional?

R.- Bueno, Pedro Sánchez lo que sabe es que los españoles no lo quieren votar, por eso los quiere reemplazar por gente que venga de fuera a los que pueda engañar y manipular. Y lo que pedimos es que, si hay una ayuda, tiene que ser primero para el español. Si hay una vivienda, tiene que ser primero para español. Y no puede ser que un español en su país se quede fuera de las ayudas o se quede a la cola de todo, que es lo que está pasando actualmente en España.

Nosotros queremos unas políticas que prioricen a los ciudadanos españoles. Queremos que, por ejemplo, las familias españolas, cuando vayan a comprar una primera vivienda de nueva construcción, no paguen el IVA. O, por ejemplo, si fuese de segunda mano, bonificar el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) al 100% y lo queremos aplicar a las familias españolas. Queremos también que las familias españolas sean las primeras en acceder a la sanidad, a la educación, a los bonos sociales, a todas las ayudas sociales que merezcan.

Y tampoco queremos convertir esta sociedad, que se ha convertido gracias a Pedro Sánchez, en una sociedad de las paguitas. Y queremos que vuelva la cultura del esfuerzo, que las familias puedan ser libres, que puedan progresar, que puedan regresar nuestros jóvenes. Y para eso hace falta poner la prioridad nacional encima de la mesa. Los españoles tienen que ser los primeros y los alicantinos tienen que ser lo primero en todo. No puede ser que sean los que paguen la fiesta a los de fuera. Y Sánchez regale el dinero que saca de los bolsillos de los alicantinos y los españoles para regalárselos a otros.

P.- Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en los últimos días. Hay una crítica, incluso un muro por parte de la izquierda hacia Vox. Pero luego resulta que en el tema del feminismo estamos viendo cuestiones como las pulseras antimaltrato, que cuestionan bastante la política feminista del gobierno.

R.- El otro día estuvimos viendo cómo la UCO entró al Ministerio de Igualdad investigando posibles mordidas y hemos visto cómo esas pulseras que acaban de comprar cualquier ciudadano puede entrar a la página de AliExpress y encontrarlas perfectamente. Han sido, de hecho, las propias asociaciones feministas las que han denunciado el mal funcionamiento de esas pulseras, que han puesto en grave peligro a las mujeres.

Nosotros somos los únicos que estamos diciendo que no queremos ver a las mujeres bajo cárceles de tela, ni queremos una cultura que dice que la mujer es inferior al hombre. Nosotros creemos plenamente la igualdad de las mujeres, queremos protegerlas ante las leyes como la del solo sí es, que lo que ha hecho ha sido rebajar la pena a violadores y maltratadores. Y queremos ciudades seguras, barrios seguros y que las mujeres estén seguras y que quiten ese complemento que han tenido que poner nuevo en el bolso, que es un spray pimienta. Muchas de las mujeres se sienten inseguras y ahora en el bolso meten un spray pimienta para poder ir tranquilas por la calle. Esa es la política que han traído estos que decían defender a las mujeres. Estos son los que las han abandonado y las han dejado abandonadas en las calles ante gente que hemos visto antes: aumento de violadores, aumento de maltratadores y, sobre todo, el aumento de gente que desprecia la igualdad de la mujer.

P.- ¿Qué sensación le causó ver a Sánchez en un mitin ondear la bandera española después de todo lo que ha ocurrido en Ceuta con la invasión y la inacción del gobierno?

R.- Yo le invitaría a hacer lo mismo en el País Vasco o en Cataluña. Si quiere, que se suba las Vascongadas o Cataluña. A ver si hace lo mismo: postureo y arrancar la bandera que ni siquiera tenía él preparada, sino que se la cogió a un ciudadano. Ya no nos acordamos de presentarse Sánchez una vez, con una gran bandera de España. Sánchez se ha sonado los mocos con la bandera de España siempre que ha podido. Hemos visto cómo Marruecos ponía la bandera de España boca abajo y era incapaz de coger y darse cuenta de eso. Sánchez no cree la unidad de España, no cree la historia de España y, sobre todo, no cree en los españoles. Por eso los odia, porque demuestra con cada política, cada vez que abre la boca sobre España, ese odio que siente hacia los españoles.

P.- Si Vox entra al gobierno, ¿se levantarán las alfombras sobre la gestión de Sánchez?

R.- Por supuesto, haremos auditorías para saber la realidad y vamos a buscar hasta el último céntimo que se ha gastado en mordidas y llevaremos a la justicia a Sánchez, a Marlaska, a Óscar Puente y a todos los ministros que han metido la mano en la caja, que sabemos que son muchos. Nosotros lo hemos dicho bien claro: venimos a acabar con este sistema de alternancia, que se habían puesto el Partido Socialista y el Partido Popular para alternar en cuanto a la caja pública. Y lo que queremos es que haya transparencia absoluta y, sobre todo, lo que queremos es acabar con la corrupción.

P.- ¿Cómo está la situación en Alicante y qué es lo que va a aportar desde el Gobierno de España?

R.- Yo soy de la política de partido a partido y salir a ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Pero hay que ser realista, hay que ser consciente de la importancia que tiene esta fecha. No está nada hecho. Quedan todavía muchos días hasta el 29 de noviembre. Sánchez seguro que tiene algunas en la manga. Seguro que va a intentar de alguna manera, como ha hecho siempre, intentar adulterar las elecciones. Y no nos podemos fiar con Pedro Sánchez. Seguro que tiene algún as en la manga.

Yo lo que le pido a la gente es que vaya a votar, que participe, que vote a VOX, porque es la única manera de echar a Sánchez, porque está claro que cuanto más sube VOX, más baja el Partido Socialista. Ahora mismo somos el único partido que en todas las encuestas está subiendo frente al Partido Popular y frente al Partido Socialista. Y la gente tiene que ser consciente de la importancia histórica que tienen estas elecciones.

No podemos dar nada por ganado, no nos podemos quedar en casa. Sobre todo, no nos quedemos en casa, vayamos a votar, votemos a VOX en masa por sentido común y sobre todo porque es la única forma de asegurarnos de que Pedro Sánchez se vaya a su casa. Porque no podemos fiarnos de este gobierno traidor que lo único que busca es perpetuarse en el poder.