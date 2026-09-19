Vox denuncia el uso partidista del PSOE de Diana Morant de la Universidad de Alicante: «Es un asalto político»

El diputado nacional de Vox por Alicante, David García, ha acusado al PSOE valenciano, que lidera la ministra de Universidades, Diana Morant, de haber convertido la Universidad de Alicante en «una máquina de adoctrinamiento político». Y ha denunciado que la Facultad de Educación está «empapelada de propaganda socialista desde los pasillos hasta los aseos».

David García ha revelado que Vox ha recibido numerosas quejas de alumnos de la Universidad de Alicante por todo ello y ha calificado estos hechos, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, de un «asalto político y un uso partidista de un espacio público y de libertad, como tiene que ser la Universidad». Vox ha exigido la retirada inmediata de toda la cartelería partidista y ha reclamado también explicaciones acerca de quién autorizó su colocación y bajo qué criterios.

Mientras España entera está en vilo por la crisis generada por la invasión de Ceuta por parte de ciudadanos procedentes de Marruecos, el PSPV de la ministra Diana Morant celebra este sábado y este domingo su conferencia política en la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante, pendiente de relanzar la candidatura de la propia ministra de Universidades a la Generalitat y dar a conocer a su candidata al Ayuntamiento de Alicante, Trini Amorós, elegida a dedo y sin primarias por la dirección de la propia Diana Morant.

En ese acto está prevista la participación, entre otros, de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha llevado a cabo la apertura junto a Morant y Amorós; el portavoz en el Congreso de esa misma formación, Patxi López; y la ministra Elma Saiz.

Tal como ha publicado OKDIARIO este viernes, el PSPV ya tenía colgado ese mismo día de lado a lado de la parte superior de la puerta principal de la facultad en que se celebra el acto un cartel con la inscripción del lema de la precampaña de Diana Morant, junto al logo del partido. Algo que no ha gustado nada en Alicante, por cuanto se ha considerado por algunos sectores como un intento de ideologización en un día lectivo, en un espacio que pertenece a una universidad pública y no a una sede socialista. Y que, en primer lugar, es de los universitarios, no de un partido político.

En este sentido, el diputado nacional de Vox, David Muñoz, ha calificado de «inadmisible» que la Universidad de Alicante «permita el uso de espacios públicos para hacer publicidad de un partido político». Y ha advertido que «una cosa es ceder una sala o un aulario para un acto y otra, muy distinta, empapelar completamente la universidad, desde los aseos, los pasillos y, como se puede ver aquí, hasta la entrada, donde los alumnos han estado pasando durante todo el día lectivo».

David García ha criticado que el PSOE «no puede convertir una universidad pública en su sede de campaña». Y ha recordado que los estudiantes «van a la facultad a estudiar y a formarse, no a encontrarse los pasillos y hasta los aseos empapelados con propaganda partidista».

El diputado ha desvelado que han sido numerosos los estudiantes que han trasladado sus quejas a Vox: «La Universidad debe ser un espacio público de libertad, pensamiento crítico y pluralidad, no un campo de adoctrinamiento al servicio de ningún partido político».

Además, ha criticado, también, «la ridiculización y el menosprecio» de tradiciones e instituciones arraigadas en la Comunidad, en referencia a la imagen pegada en el espejo del baño de señoras con una Bellea del Foc, la reina de las fiestas de las Hogueras de Alicante, con una cinta que representa a la senyera catalana y un cartel en su mano izquierda en el que se puede leer: Antes roja que fascista, tal como este viernes también ha publicado OKDIARIO.