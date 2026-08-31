Morant consuma el dedazo en Alicante: sitúa a su candidata a la Alcaldía sin primarias de portavoz municipal

Ni primarias, ni voz, ni voto de los afiliados. El PSOE valenciano de Diana Morant ha consumado el dedazo en la ciudad de Alicante al situar como portavoz municipal a Trini Amorós sin mediar primarias ni debate interno con la militancia. Trini Amorós es concejala en Alicante. Y es, también, la designada por Sánchez y la propia Diana Morant como candidata a la Alcaldía de la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana. La hasta ahora portavoz municipal y candidata en 2023, Ana Barceló, pasa a ser portavoz adjunta. La decisión se ha hecho pública este lunes.

Con todo ello, la militancia de la agrupación de la segunda ciudad más importante de la Comunidad Valenciana y de una de las que cuenta con mayor número de afiliados se encamina hacia los comicios locales de mayo de 2027 sin tener ni voz de voto en la elección de la candidata socialista. Ni tampoco opinión acerca de cuál debe ser la estrategia a seguir por el grupo municipal de aquí a mayo de 2027 o si es beneficioso o perjudicial exponer a su candidata en una carrera de tan largo recorrido.

La versión oficial dice que la decisión se ha tomado con la mirada puesta en las locales de 2027. Pero lo cierto es que en Alicante existe un creciente malestar entre la militancia de base con la propia Diana Morant y su equipo.

Y ello, por dos motivos. Uno, porque la agrupación local está dirigida desde mayo de 2025 por una gestora cuyo máximo representante es de Elda. Es decir, de otro municipio. Y otro, porque comienzan a surgir voces que cuestionan no solo a la propia Diana Morant, sino al mismísimo liderazgo de Pedro Sánchez.

Por lo primero, el siguiente paso en la estrategia del PSPV es que Trini Amorós se convierta en secretaria general de la agrupación local. Para, a continuación, continuar por esa misma senda con otras agrupaciones en esta misma provincia.

Con esta designación se produce también otro hecho destacable: la agrupación de Alicante, contrapeso de la de Valencia y tradicionalmente fuerte en cualquier negociación de listas, pierde esa fuerza.

El cambio de portavoz se produce, también, para dar visibilidad a Trini Amorós. Es decir, para que los alicantinos comiencen a percibir a la candidata socialista como la alternativa al actual alcalde, Luis Barcala. Una apuesta arriesgada, por cuanto para las elecciones locales quedan 10 meses. Y el exceso de exposición es tan malo como su defecto.

La decisión tiene también otro objetivo: la cúpula del PSPV quiere tener todos los frentes cerrados en caso de que, tal como comienzan a revelar las encuestas, se produzca otra derrota electoral de los socialistas a nivel autonómico y local.

La puesta en escena de todo este nuevo engranaje se producirá en el macroacto que los socialistas preparan para el fin de semana del 18 y 19 de noviembre en Alicante, con un cartel curiosamente repleto de valencianos y sin alicantinos.