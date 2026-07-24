Crisis en el PSOE de Alicante: la portavoz renuncia a repetir y la agrupación lleva 14 meses descabezada

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante y ex consellera de Sanidad con Ximo Puig, Ana Barceló, ha anunciado este viernes que renuncia a volver a presentarse como candidata socialista al Ayuntamiento. Ana Barceló ha hecho pública esta decisión en un momento crítico de la agrupación local, que lleva 14 meses en crisis, dirigida por una gestora que encabeza, a su vez, un concejal de otro municipio, Elda. Un conflicto que forma parte de la crisis interna que a nivel global vive el PSOE de Diana Morant.

En el caso de Alicante, José Díez, actual diputado en las Cortes Valencianas, y la también edil, Trini Amorós, son los nombres que suenan ahora para encabezar la próxima lista local. Si bien, según algunas fuentes socialistas, será una mujer.

Prueba de la crisis que vive el PSOE en Alicante es el propio momento elegido por los socialistas para anunciar la renuncia a presentarse de la aún portavoz: justo el día en que el alcalde de la ciudad ha rechazado comparecer ante la comisión municipal por las viviendas de protección pública de la urbanización Les Naus.

Ana Barceló ha renunciado a encabezar la lista socialista en Alicante exactamente una semana después de que hiciera lo propio el actual alcalde de Alcoy, Toni Francés. Pero, a diferencia de Barceló, en Alcoy sí está claro quién liderará la lista, la edil Lorena Zamorano.

En el caso de la ciudad de Alicante, se trata de la agrupación más importante del PSOE en la provincia y la segunda de mayor calado en la autonomía tras Valencia. Como ha venido publicando OKDIARIO, la agrupación está descabezada desde que hace 14 meses dimitiera su secretario general. Al frente de la gestora que ha reemplazado a aquella ejecutiva hay un concejal de Elda. Y en el entorno del partido a nivel local, un enorme malestar.

La idea de los socialistas es que sea el próximo candidato o candidata a la alcaldía quien se sitúe al frente de la agrupación. Pero hasta eso es complicado. Una opción, que viene escuchándose desde hace meses, es que sea el diputado autonómico José Díez quien suceda a Ana Barceló y que, por ese motivo, en los últimos tiempos esté adquiriendo más protagonismo en las Cortes Valencianas. Precisamente, con el caso Les Naus, que tiene su epicentro en esa ciudad. Otra es que la sucesión se produzca dentro del propio grupo municipal. Y ahí es donde surge el nombre de Trini Amorós. Aunque, según las fuentes, hay alguna opción más.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP en Alicante, Mari Carmen de España, ha achacado la renuncia de Ana Barceló a un «intento a la desesperada para evitar un nuevo batacazo electoral» en la ciudad. De España ha recordado que las encuestas «auguran un nuevo resultado catastrófico» para los socialistas. Y ha sentenciado que el PSOE lleva a cabo un cambio de candidato «para intentar minimizar daños».