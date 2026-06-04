Alicante, Almusafes, San Vicente y ahora Quart: guerra en el PSOE valenciano a 11 meses de elecciones

El conflicto interno en el PSOE valenciano se acrecienta en un momento crítico para los socialistas a nivel estatal. A las crisis en Alicante, Almusafes y San Vicente del Raspeig se suma ahora Quart de Poblet. El municipio donde hasta 2023 fue alcaldesa la actual presidenta de la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados, Carmen Martínez. En esa localidad, la agrupación local supera los 800 afiliados, cuando hasta hace poco apenas contaba con más de 200.

Se da la circunstancia de que la actual alcaldesa, Cristina Mora, es, ahora, persona cercana al primer edil de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, en tanto que Carmen Martínez está alineada con la actual secretaria general, Diana Morant. La guerra interna en el PSOE valenciano a 11 meses de elecciones es ya más que visible. En el trasfondo están las listas electorales y las primarias en los distintos municipios, que certificarán la primacía interna tras los comicios.

En el caso de la ciudad de Alicante, el que había sido ocho años secretario general local, Miguel Millana, dimitió el 16 de mayo de 2025. La dimisión se produjo apenas un mes antes de la asamblea que debía renovar la ejecutiva local y de acuerdo con las direcciones provincial y autonómica del partido.

Le relevó una gestora encabezada por un concejal de Elda próximo a Diana Morant, José Antonio Amat. Elda es el mismo municipio del secretario general provincial de los socialistas y alcalde de esa misma localidad, Rubén Alfaro. Amat. Un año después, la dirección del PSPV no parece tener prisa por relevar a Amat hasta que no se decida quién será el candidato o candidata a optar a la Alcaldía.

También en Alicante, y también en marzo, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Nieves, dejó su cargo a consecuencia de un problema personal que le requería. Pero su salida coincidió con la caída en picado de quien ha sido su mentor y principal apoyo político, el diputado Alejandro Soler, y con la guerra interna que vive el PSOE valenciano de Diana Morant.

En el caso de San Vicente del Raspeig, se trata de una localidad que llegó a ser un importante feudo socialista hasta la llegada de Luisa Pastor (PP). Más tarde, el PSOE recuperó la alcaldía con Jesús Villar. En 2023, el PP se hizo de nuevo con la alcaldía tras un acuerdo con Vox.

En marzo de este año, 2026, la dirección provincial disolvió la ejecutiva del PSOE en la que es la segunda localidad con mayor número de habitantes en la comarca de Alicante, San Vicente del Raspeig. Y situó en su lugar una gestora, que también, como en Alicante, seguirá hasta elecciones. Y que, presumiblemente, también designará candidata a Asunción París. Esta última es, también, vicepresidenta del Comité Nacional del PSPV, cuya secretaria general es la propia Diana Morant.

También en marzo de este año 2026, el PSOE expulsó al alcalde de Almusafes (Valencia), Toni González. Antes, en diciembre de 2025, lo había suspendido cautelarmente de militancia tras hacerse públicas unas acusaciones por un supuesto acoso sexual y laboral.

La expulsión de González, muy cercano al secretario general de los socialistas de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, se produjo apenas cuatro días después de que 300 militantes de la agrupación socialista de esa misma localidad estamparan su firma a favor del primer edil. Además, evidenciaron ya un enfrentamiento abierto con la dirección del PSPV. Es decir, con Diana Morant. El alcalde de Almusafes había tildado las denuncias contra él de dos empleadas municipales de falsas. A su juicio, eran fruto de una venganza contra su persona.

Esta misma semana, Toni González ha presentado su nuevo proyecto político, Tots per Almusafes (Todos por Almusafes), en un acto que congregó a una gran cantidad de ex militantes socialistas.

El último caso ha sido el de Quart de Poblet, donde las altas han crecido exponencialmente. Se han multiplicado por cuatro, como se ha dicho en otro capítulo del enfrentamiento abierto en el seno socialista, negado por Diana Morant hace apenas 24 horas. El mismo día en que se quedó en blanco cuando le preguntaron por los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez.

Pero el caso es que los censos de las agrupaciones locales se han cerrado por la convocatoria para el 27 de este mismo mes de junio del Comité Federal. En ese cónclave es donde se aprobará el reglamento de las primarias socialistas. Es decir, el punto de partida para elegir a los candidatos de las municipales y autonómicas de 2027.