El lavabo de la facultad del acto del PSPV tiene la imagen de una bellea alicantina con la cinta de la senyera catalana

El lavabo de señoras de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, donde el PSPV ha organizado para este fin de semana una conferencia política para relanzar la candidatura de la ministra Diana Morant, tiene, apenas a unas horas del inicio del acto, una imagen pegada en el espejo con una bellea del Foc, la reina de las fiestas de las Hogueras de Alicante, con una cinta que representa a la senyera catalana, con cuatro franjas rojas y cinco amarillas, y un cartel en su mano izquierda en el que se puede leer: Antes roja que fascista. El vídeo en el que se puede ver esa imagen es el que se reproduce para ilustrar esta información. En ese vídeo, se puede ver también la cinta con los colores de la señera catalana alrededor del vestido típico de alicantina.

Se da la circunstancia de que la candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Trini Amorós, a la que la dirección socialista de Diana Morant eligió a dedo, sin primarias, tiene la condición de Bellea del Foc de las Hogueras de Alicante, cargo que ostentó en 1991 en representación de la Hoguera de Ruperto Chapí.

La Agrupación Socialista de Alicante, la ciudad que alberga el acto, está dirigida por una gestora desde mayo de 2025, hace 16 meses. Al frente de esa gestora hay un miembro de la dirección de Diana Morant. Pero que no es de Alicante, sino de Elda. Recientemente, un grupo de afiliados de esa agrupación, y entre ellos ex cargos socialistas, han reclamado que el PSOE anule la elección a dedo de Trini Amorós como candidata y convoque unas primarias abiertas.

El PSPV de la ministra Diana Morant ha llevado su conferencia política a la Universidad de Alicante (UA). En concreto, a la Facultad de Educación. El campus de la UA es un lugar alejado del casco urbano de Alicante, pero pegado a San Vicente del Raspeig. Ese campus tiene una superficie de más de un millón de metros cuadrados, de los que la quinta parte, aproximadamente, corresponde a zonas verdes.

En esa inmensa ubicación, según fuentes, los socialistas esquivan la posibilidad de una eventual protesta por la inacción del gobierno de Pedro Sánchez ante la invasión de ciudadanos de Ceuta procedentes de Marruecos.

El PSPV ya tiene colgado este viernes de lado a lado de la parte superior de la puerta principal de la facultad en que se celebra el acto un cartel con la inscripción del lema de la precampaña de Diana Morant, junto al logo del partido, como también se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Algo que no ha gustado en Alicante, por cuanto se ha considerado por algunos sectores como un intento de ideologización en un día lectivo, en un espacio que pertenece a una universidad pública y no a una sede socialista. Y que, en primer lugar, es de los universitarios, no de un partido político.

Inicialmente y según el programa, en el acto de apertura de la Conferencia Política del PSPV participarán, este sábado, a partir de las 09:30 horas, la propia Diana Morant; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la candidata de los socialistas al Ayuntamiento de Alicante, Trini Amorós. Y la clausura, el domingo, a las 11:00 horas, correrá a cargo, también, de Diana Morant.

El sábado, participará el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Ese mismo día, en sendas mesas, está prevista también la participación de Sara Santaolalla y la influencer Elena Reinés.